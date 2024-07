Dolor en la música por el triste adiós de Ricardo Montaner

El empresario explicó: “En 2024 no hay tour de Ricardo Montaner . En 2025 tampoco hay programado tour. Con lo cual, evidentemente, hay una decisión tomada, por parte de él, de alejarse de los escenarios . No sé por cuánto tiempo ni sé si será definitivamente. Seguramente, por alguna razón de vida, tomó esta decisión. Él habla mucho de lo feliz que lo hace estar con su familia, compartir el éxito de sus hijos, estar con sus nietos. La vida lo está llevando por ese lado ”.

Figoli cerró el tema afirmando: “El título es: ‘Ricardo Montaner, no tiene, por los próximos años, planes de regresar a los escenarios’”.

images.jpeg

El propio artista decidió hablar sobre este delicado tema y confesó que el motivo para no dar más recitales es el cansancio: “Estoy de gira desde hace más de 30 años. No he parado ni un solo año, no he parado nunca... Jamás imaginé que esto iba a llegar hasta donde ha llegado, mis sueños eran pequeños y las posibilidades aún más”.

Montaner también habló de la necesidad de poder dedicarle más tiempo a su fe: “La fe te rejuvenece. Y siento de verdad que eso funciona. Cuando dedicas tiempo a la fe y a crecer internamente, eso se nota”.

Es importante remarcar que el cantante vendió más de 25 millones de discos y recibió premios como el Grammy Latino al Trabajo Filantrópico (2009), Billboard a la Música Latina por Trayectoria Artística (2012), un reconocimiento de la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (2016) y el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy (2016).

Video de Ricardo Montaner cantando “Tan enamorados”, uno de sus grandes éxitos: