Dolor por la muerte de la reconocida actriz Adriana Aizenberg

El mundo del cine, la televisión y el teatro argentino está de luto tras el fallecimiento de la reconocida actriz Adriana Aizemberg, una de las artistas más queridas y respetadas del país, quien murió a los 86 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, entidad de la que formó parte durante décadas y donde también se desempeñó como dirigente sindical.

Nacida el 1° de diciembre de 1938 en Santa Fe, Aizenberg se mudó a Buenos Aires en su juventud y dio sus primeros pasos en el teatro Fray Mocho con la obra Historias para ser contadas.

Aizemberg fue parte del elenco de Poliladron, Mujeres asesinas, Loco por vos, Cosa juzgada, Los exitosos Pells, Vulnerables. Incluso también del recordadísimo ciclo El mundo de Antonio Gasalla. Desde entonces, su carrera no paró de crecer y se transformó en una referente indiscutida de la cultura nacional.

Aizenberg se formó con Augusto Fernandes y fue parte del grupo ETEBA, junto a figuras como Lito Cruz, Helena Tritek y Héctor Bidonde. Integró el elenco estable del Teatro San Martín y el grupo Gente de Teatro, dirigido por David Stivel.

Su compromiso con la profesión la llevó a afiliarse al sindicato de actores en 1964 y a ocupar cargos de conducción en los años noventa. En 2004, recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, un reconocimiento otorgado por sus colegas y el Senado de la Nación.

Una carrera marcada por la versatilidad y el talento

Aizemberg brilló en obras como La señorita de Tacna, Fausto, Seis personajes en busca de un autor, Venecia, El violinista en el tejado, Extraños en un tren y La calle 42.

En cine, dejó su huella en películas emblemáticas como La Raulito, Plata dulce, Mundo grúa, El abrazo partido, Derecho de familia, El amigo alemán y Los delincuentes.

En televisión y plataformas, fue parte de decenas de ficciones que marcaron época: Poliladron, Mujeres asesinas, Los exitosos Pells, Vulnerables, Amas de casa desesperadas, Signos, Loco por vos, El encargado y Planners, entre muchas otras.

El adiós de sus colegas

Desde la Asociación Argentina de Actores despidieron a Aizenberg con un sentido comunicado: “Con profunda tristeza despedimos a Adriana Aizemberg, actriz y exdirigente de nuestro sindicato, quien desarrolló una prestigiosa trayectoria de más de seis décadas en teatro, cine y televisión. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en este duro momento”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actoresprensa/status/1972847954848625126&partner=&hide_thread=false Con profunda tristeza despedimos a Adriana Aizenberg, actriz y ex dirigente de nuestro sindicato, quien desarrolló una prestigiosa y amplia trayectoria artística. Enviamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos.https://t.co/923ErLVpUM pic.twitter.com/3OYVgOjORo — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) September 30, 2025

Con su talento, dedicación y compromiso, Adriana Aizemberg se convirtió en una figura fundamental de la escena artística argentina. Su legado quedará para siempre en la memoria del público y de sus colegas.