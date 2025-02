Divididos, la sandía sanjuanina y la historia de los 40 fans que siempre se la llevan a Cosquín

Embed - Divididos on Instagram: "¡Muchas gracias por recibirnos con tanto amor! ¡Nos vemos el año que viene! Gracias también a quienes lo vivieron desde sus casas en el streaming!!!" View this post on Instagram A post shared by Divididos (@divididosoficial)

El plan parecía sencillo hasta que llegaron a los controles: "Me la querían sacar. Pero la gente estaba embalada con la sandía. Nos dejaron pasar. Llegamos temprano, la gente se volvía loca con la sandía. Nos dio pena comerla", relató. Y ahí empezó la leyenda. Tello la alzó en el aire y la gente celebró el gesto. Cuando terminó el show, se la ofreció al bajista Diego Arnedo, este la recibió con entusiasmo. "Fue un momento de locura y éxtasis", recordó.

Desde entonces, el grupo de sanjuaninos repite el gesto. "En el segundo año lo llevo por las dudas. Me reconoce Diego Arnedo, se ríe, y yo le muestro la sandía. Se volvió loco y cuando me la recibió al final del recital me dijo 'no te la podés olvidar más'".

Embed - Mega 98.3 on Instagram: " APARECIÓ @juaneduardotello, el creador de uno de los mejores momentos del @cosquinrock 2022 con @divididosoficial @velazquez_ayelen lo buscó y lo encontró Mega 98.3 | #PuroRockNacional" View this post on Instagram A post shared by Mega 98.3 (@mega983)

La banda no solo celebra la costumbre, sino que la ha convertido en un símbolo propio. En redes sociales, la "aplanadora del rock" convoca a sus seguidores con mensajes como: "¡Nos vamos a Cosquín! Preparen sus sandías que pronto nos vamos para nuestro Woodstock". Incluso Ricardo Mollo tiene una remera con la imagen de Arnedo sosteniendo la fruta.

Para los sanjuaninos, la tradición se ha transformado en una marca de identidad dentro del festival: "Somos la banda de la sandía, somos 46", afirmó Tello con orgullo.

Más allá del gesto festivo, lo que une a este grupo con Divididos es algo más profundo: "Divididos es como la banda que realmente hace sentir los sentimientos, cuando estás mal escuchás Divididos, cuando estás bien escuchás Divididos".