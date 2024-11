Desenmascarada: la gran mentira que dijo Sabrina Rojas sobre Luciano Castro

“Algo pasa, te estás bañando muy seguido, te pones perfume, claro”, acotó Lucas Bertero.

Hugo sumó: “Bueno, cuando haces una pregunta, están en casa y hacen una pregunta comprometedora, la primera cosa que se ve es que hay un tiempo que se llama cronemia, que es el tiempo de respuesta, cuánto dura el silencio antes de la respuesta”.

Carmen fue lapidaria con Sabrina Rojas: “Ella se está tomando el tiempo para inventar. Estás pensando qué vas a decir”.

El especialista apoyó las palabras de la diva: “Cuando una persona dice ‘eeeeeh’. Bueno, uno, dos, tres segundos, ahí se prende una alarma. Sabrina Rojas dijo ‘eeeeeh’ y tardó cuando le preguntaron sobre la musculosa, que ella se sacó una foto con la musculosa de su ex Luciano Castro”.

Y agregó: “Y cuando le preguntaron, yo vi ese video y digo ojo, porque me parece a mí que Sabrina Rojas se sacó una foto con esa musculosa con toda la intención y después se hizo la distraída”.

Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani

Días atrás, la ex modelo apuntó contra la actual mujer de Luciano Castro: “Griselda nunca iba a ser bienvenida porque tengo una historia previa. No es que no me viene bien nadie”.

Y explicó las razones detrás de su postura: “Del lado de ella había una obsesión, viste. Cuando yo estaba casada, embarazada y ella… Mensaje, mensaje y mensaje. Después si pasó o no pasó algo, supongo que sí, eso ya no lo sé”.

Sabrina aseguró: “Viste que en la vida todo vuelve. Un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés. A todas las mujeres, cuando nos meten los cuernos, nos repercute con la misma obviedad”.