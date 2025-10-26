DesaKta2 vuelve a San Juan para cerrar el año a puro cuarteto: ¿cuándo y dónde se presenta?

El fenómeno del cuarteto, DesaKta2 , vuelve a pisar suelo sanjuanino con una presentación que promete ser inolvidable. El show se realizará el viernes 12 de diciembre en Club Trinidad , desde las 21 horas , en un evento exclusivo para mayores de 18 años.

Perlita De Miami a Tecnópolis: Rodrigo de Paul acompañó a Tini en su primer show y la rompió bailando desde un balcón

Las entradas anticipadas ya están activas , con una primera preventa a $10.000 y una segunda preventa en espera , reflejando la gran expectativa que genera la llegada del dúo cordobés.

DesaKta2 nació en octubre de 2021 en Córdoba, Argentina, con una propuesta innovadora: adaptar los grandes éxitos internacionales al ritmo del cuarteto. El grupo está conformado por Fer Olmedo y Joaco Martín, dos voces con estilos complementarios —una melódica y otra más grave— que juntos dieron vida a un sonido único.

Desde su debut, el proyecto impulsado por la productora Almenara Network (propiedad de Ulises Bueno) se consolidó rápidamente como uno de los más prometedores del género. Temas como “Carita de bebé” y “Mónaco” se convirtieron en verdaderos himnos entre los fanáticos, mientras que sus colaboraciones con artistas como Ulises Bueno y La K’onga los posicionaron en lo más alto del circuito musical.

En 2025, el grupo alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera al agotar un show en el Quality Espacio de Córdoba, ante más de 3.500 personas. Ese logro marcó el comienzo de una nueva etapa artística, con giras por todo el país y un fuerte crecimiento en redes sociales y plataformas digitales.

Actualmente, DesaKta2 atraviesa un gran momento y continúa expandiendo las fronteras del cuarteto, combinando tradición y modernidad. Su próxima parada será Club Trinidad, donde prometen un cierre de año cargado de energía, ritmo y emoción.