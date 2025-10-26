Así fue el espectacular cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara, con osos gigantes y la familia de Icardi

Wanda Nara volvió a dar que hablar en redes sociales con la espectacular fiesta de cumpleaños que organizó para su hija menor, Isabella, fruto de su matrimonio con Mauro Icardi. La empresaria y conductora de MasterChef celebró de manera anticipada el natalicio de la niña -que cumple el 27 de octubre- con una reunión llena de ternura, globos y una temática de osos que conquistó a grandes y chicos.
El evento se realizó durante el fin de semana para permitir la llegada de familiares desde Rosario, incluyendo parientes del propio Icardi. “Camino al cumpleaños. Desde Rosario toda la familia”, escribió Wanda al compartir en Instagram el video del viaje de los tíos y abuelos hacia la fiesta.
La decoración fue uno de los puntos fuertes: un universo infantil dominado por peluches, credenciales personalizadas con orejas de colores, estaciones de pochoclos, algodón de azúcar, cookies, inflables y hasta un mini bear store donde los niños podían canjear premios. La ambientación cálida y repleta de detalles reflejó el estilo característico de la empresaria.
Entre los invitados estuvieron Maxi López -padre de los tres hijos mayores de Wanda-, quien compartió un video de los osos gigantes bailando, y el nuevo novio de la mediática, Martín Migueles, que posó junto a los presentes, incluido Claudio “El Turco” Husaín. La convivencia de las familias Nara, Icardi y López fue uno de los temas más comentados en las redes.
Uno de los momentos más tiernos fue cuando Isabella abrazó a un oso gigante en el jardín, una imagen que se viralizó rápidamente. La torta, de varios pisos en tonos pasteles, siguió la línea temática con detalles en dorado y figuras de ositos en pasta.
569415748_18540690025036652_813048253282702627_n.
570258253_18540784489036652_7605766919246837300_n.
570162874_18540724144036652_8184943872832391337_n.
570622625_18540692713036652_4002878014372829247_n.
571785114_18540681025036652_1954461424369640856_n.
572783502_18540678691036652_8553028456864100605_n.
570910893_18540677791036652_1100050406279435164_n.