Así fue el espectacular cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara, con osos gigantes y la familia de Icardi

Wanda Nara volvió a dar que hablar en redes sociales con la espectacular fiesta de cumpleaños que organizó para su hija menor, Isabella, fruto de su matrimonio con Mauro Icardi . La empresaria y conductora de MasterChef celebró de manera anticipada el natalicio de la niña -que cumple el 27 de octubre- con una reunión llena de ternura, globos y una temática de osos que conquistó a grandes y chicos.

El evento se realizó durante el fin de semana para permitir la llegada de familiares desde Rosario , incluyendo parientes del propio Icardi. “Camino al cumpleaños. Desde Rosario toda la familia”, escribió Wanda al compartir en Instagram el video del viaje de los tíos y abuelos hacia la fiesta.

La decoración fue uno de los puntos fuertes: un universo infantil dominado por peluches, credenciales personalizadas con orejas de colores, estaciones de pochoclos, algodón de azúcar, cookies, inflables y hasta un mini bear store donde los niños podían canjear premios. La ambientación cálida y repleta de detalles reflejó el estilo característico de la empresaria.

Entre los invitados estuvieron Maxi López -padre de los tres hijos mayores de Wanda-, quien compartió un video de los osos gigantes bailando, y el nuevo novio de la mediática, Martín Migueles, que posó junto a los presentes, incluido Claudio “El Turco” Husaín. La convivencia de las familias Nara, Icardi y López fue uno de los temas más comentados en las redes.

Uno de los momentos más tiernos fue cuando Isabella abrazó a un oso gigante en el jardín, una imagen que se viralizó rápidamente. La torta, de varios pisos en tonos pasteles, siguió la línea temática con detalles en dorado y figuras de ositos en pasta.

