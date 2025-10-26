De Miami a Tecnópolis: Rodrigo de Paul acompañó a Tini en su primer show y la rompió bailando desde un balcón

Rodrigo de Paul hizo un viaje exprés desde Miami para estar presente en la primera fecha de Futttura , el espectacular show de Tini Stoessel en Tecnópolis . El mediocampista de Inter Miami no solo apoyó a su pareja desde el VIP, sino que se lo vio completamente metido en la música, bailando con toda la energía y contagiando a los fanáticos que no podían creer verlo tan “enchufadísimo”.

El futbolista lució un buzo negro que forma parte del merchandising oficial del recital, un guiño divertido y romántico a la artista pop y su gran noche. Originalmente programado para el viernes, el show se reprogramó para este lunes debido al temporal que afectó al Gran Buenos Aires y la Ciudad. La gira de Tini continuará hasta el 15 de noviembre.

En medio del espectáculo, las especulaciones sobre la boda de la pareja cobraron fuerza: aunque se hablaba del 20 de diciembre, versiones recientes indican que Rodrigo y Tini decidieron postergar la ceremonia hasta 2026. La mudanza de Tini de Nordelta a San Isidro y su calendario de presentaciones serían las razones detrás del cambio.

Por su parte, Camila Homs, ex pareja del futbolista, se mostró conciliadora sobre el tema: “Mientras sean felices, bienvenido sea. Y siempre digo lo mismo: mientras mis hijos estén bien, todo bien”.

La primera noche de Futttura quedó marcada por la música, la energía de Rodrigo bailando a pleno y la química de la pareja, en un Tecnópolis que vibró con cada tema de Tini Stoessel.