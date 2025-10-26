domingo 26 de octubre 2025

Perlita

De Miami a Tecnópolis: Rodrigo de Paul acompañó a Tini en su primer show y la rompió bailando desde un balcón

El campeón del mundo viajó especialmente para apoyar a su pareja y se lo vio disfrutando a pleno al ritmo de los hits de Tini en Futttura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tini-stoessel-y-de-paul-se-casarian-en-2026-foto-instagramtinistoessel-prensa-inter-miami-IQSQPMCI5NBMZHTKL3YBMYU5FE

Rodrigo de Paul hizo un viaje exprés desde Miami para estar presente en la primera fecha de Futttura, el espectacular show de Tini Stoessel en Tecnópolis. El mediocampista de Inter Miami no solo apoyó a su pareja desde el VIP, sino que se lo vio completamente metido en la música, bailando con toda la energía y contagiando a los fanáticos que no podían creer verlo tan “enchufadísimo”.

El futbolista lució un buzo negro que forma parte del merchandising oficial del recital, un guiño divertido y romántico a la artista pop y su gran noche. Originalmente programado para el viernes, el show se reprogramó para este lunes debido al temporal que afectó al Gran Buenos Aires y la Ciudad. La gira de Tini continuará hasta el 15 de noviembre.

En medio del espectáculo, las especulaciones sobre la boda de la pareja cobraron fuerza: aunque se hablaba del 20 de diciembre, versiones recientes indican que Rodrigo y Tini decidieron postergar la ceremonia hasta 2026. La mudanza de Tini de Nordelta a San Isidro y su calendario de presentaciones serían las razones detrás del cambio.

Por su parte, Camila Homs, ex pareja del futbolista, se mostró conciliadora sobre el tema: “Mientras sean felices, bienvenido sea. Y siempre digo lo mismo: mientras mis hijos estén bien, todo bien”.

La primera noche de Futttura quedó marcada por la música, la energía de Rodrigo bailando a pleno y la química de la pareja, en un Tecnópolis que vibró con cada tema de Tini Stoessel.

