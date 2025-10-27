lunes 27 de octubre 2025

El sorprendente anuncio de Tan Biónica que emocionó a sus fans: de qué se trata

La banda liderada por Chano Moreno Charpentier se encuentra trabajando en un proyecto que refuerza su compromiso con sus seguidores

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tan Biónica trabaja en un nuevo disco después de 10 años.

Fueron diez años de espera, pero la cuenta regresiva terminó. Tan Biónica, la banda que marcó a toda una generación con hits como La melodía de Dios y Ciudad mágica, anunció este lunes al mediodía que lanzará un nuevo álbum de estudio. Según confirmaron en sus redes sociales se llama El Regreso y será el primero desde Hola mundo -que fue publicado en el 2015-, por lo que marcará oficialmente el retorno creativo del grupo después de una década de silencio discográfico.

Como era de esperar, decidieron armar una propuesta a lo grande. El Regreso cuenta con diez canciones inéditas e incluye colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. Y lo mejor de todo es que no se alargará mucho más la espera, ya que el álbum estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de el 4 de noviembre.

Como parte del lanzamiento, el lunes 27 de octubre se estrenará la edición en vinilo de El Regreso, disponible a través de la web oficial de la banda. Esta edición especial celebra el regreso discográfico del grupo con un formato de colección, pensado para quienes siguen acompañando la historia de Tan Biónica desde sus comienzos.

Este disco, además, llega en un momento muy especial para Tan Biónica. Y es que, desde su reencuentro en el Lollapalooza Argentina 2023, Chano Moreno Charpentier, Bambi, Diega y Seby se embarcaron en una gira -con la que pasaron por el Movistar Arena y River Plate, Vélez y el Estadio Único de La Plata- que agotó entradas en minutos. Sin embargo, hasta ahora todos los shows habían girado en torno a su repertorio antiguo, dejando de lado la innovación y poniendo el foco en la nostalgia.

Tan Bionica anunció "El regreso", su nuevo disco de estudio. Foto: Prensa.

Por eso, su nuevo disco representa un nuevo capítulo: la vuelta al estudio, con canciones inéditas y la promesa de una nueva etapa para una banda que volvió para quedarse.

FUENTE: Clarín

