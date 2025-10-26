domingo 26 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Triste noticia

Murió una de las actrices de "El Eternauta" a los 66 años

La noticia fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores. También fue parte del elenco en “Cohen Vs.Rossi” y la serie “Menem”, entre otras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Murió a los 66 años la actriz y docente Claudia Schijman. La noticia fue difundida en las últimas horas por la Asociación Argentina de Actores. Entre sus últimos papeles se destacó su participación en El Eternauta, la serie protagonizada por Ricardo Darín.

Lee además
de miami a tecnopolis: rodrigo de paul acompano a tini en su primer show y la rompio bailando desde un balcon
Perlita

De Miami a Tecnópolis: Rodrigo de Paul acompañó a Tini en su primer show y la rompió bailando desde un balcón
un ex gran hermano fue lapidario con santiago del moro: me dejo sin...
Tremendo

Un ex Gran Hermano fue lapidario con Santiago del Moro: "Me dejó sin..."

“Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine”, dice el posteo que compartieron desde la Asociación.

“Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, expresaron también sus colegas.

Tal como detallaron desde la Asociación, y en el sitio especializado IMDb, Claudia actuó en el episodio 4 “Credo”, el 5 “Paisaje” y el 6 “Jugo de tomate frío” de El Eternauta.

Además, otro de sus últimos trabajos fue en la serie Menem con su papel de recepcionista.

image

La trayectoria de Claudia Schijman

Claudia había nacido el 8 de agosto de 1959. Para su carrera artística se formó con Norman Brisky, Ricardo Bartis y Guillermo Angelelli.

Su debut en televisión fue El Palacio de la Risa, con Antonio Gasalla y lo acompañó en los ciclos Gasalla en Telefe y Gasalla en Libertad.

También participó en Verdad Consecuencia, Trillizos, Buenos vecinos, Malandras, Disputas, Hechizada, Por amor a vos, Juanita la soltera, Ambiciones y Soy tu fan.

Por otro lado, se destacó en películas como Cohen Vs. Rosi, Tres esposas, Diario para un cuento, Flipper, Pendeja, payasa y gorda, En peligro, Los cipreses, Terminal, La felicidad es una leyenda urbana, Mi reino por un platillo volador, Evita(de Alan Parker), Corazón iluminado (de Héctor Babenco) y el cortometraje La cámara.

Su trayectoria teatral incluye las obras Brebaje, Erecto, Las descamisadas, una gesta, Éxodo, Yo escribo. Vos dibujás, entre otras.

Además de sus papeles como actriz, dio talleres de actuación en el Hospital Borda, la Clínica Psiquiátrica Santa María, el Centro Cultural Ricardo Rojas, el centro Cultural Recoleta, escuelas primarias y otros centros culturales.

Fuente: TN

Temas
Seguí leyendo

Así fue el espectacular cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara, con osos gigantes y la familia de Icardi

Una Bandana le respondió las críticas a Lourdes Fernández tras su llamativo descargo

Mirtha Legrand confesó, por primera vez, qué le da tanto pánico

Lourdes de Bandana rompió el silencio tras la detención de su expareja

Pablo Maldonado suma nueva magia, sentimientos e historias a su placentero camino musical

Murió Alberto "Beto" Hassan, fundador de Opus Cuatro y una histórica voz de la música argentina

Nació el bebé de Eva Bargiela y Gianluca Simeone: sus primeras fotos

Qué pasará con el show de Tini Stoessel de esta noche en Tecnópolis: el comunicado oficial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una bandana le respondio las criticas a lourdes fernandez tras su llamativo descargo
Palabras

Una Bandana le respondió las críticas a Lourdes Fernández tras su llamativo descargo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Los pasillos de la escuela. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la escuela "fantasma" de Caucete, entre el olvido y las paredes donde permanecen huellas

El puente sobre el lago del Parque de Mayo se construirá en hormigón y será iluminado para el deleite de grandes y chicos.  video
Histórica obra

Los secretos del lifting al lago del Parque de Mayo: sistema de aireado, aguas danzantes y un puente peatonal de 57 metros

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Te Puede Interesar

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como ángeles
Elecciones 2025

Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como "ángeles"

En el país, ya votó casi el 23% del padrón
Elecciones 2025

En el país, ya votó casi el 23% del padrón

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa
Elecciones 2025

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa

Sergio Uñac votó en Pocito: Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia
Elecciones 2025

Sergio Uñac votó en Pocito: "Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia"