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Mundo del espectáculo

Denuncian a la panelista Anamá Ferreira por discriminación

Flor Cabrera, la ex Gran Hermano rompió el silencio en LAM y apuntó con dureza contra la histórica modelo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un fuerte escándalo estalló en LAM luego de que Flor Cabrera lanzara una dura acusación contra Anamá Ferreira. La exparticipante de Gran Hermano denunció haber sido víctima de discriminación y malos tratos por parte de la histórica modelo y conductora.

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“Es una persona que ya sabemos que es muy discriminadora, aunque en el ambiente digan que no. Yo estuve con ellas en varios paneles y también fui de invitada varias veces a sus programas, y la verdad es que no tenía ningún drama”, lanzó sin filtros.

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“Después cuando se metió conmigo y se metió con mi laburo y ya ahora no hay relación, realmente. Hizo comentarios desubicados”, afirmó.

“Me ha mandado hasta mensajes amenazadores. Que yo haya arrancado hace poco en el ambiente no quiere decir que tenga que bancarme amenazas. Me dijo que no me cruce más porque no tenía más ganas de verme”, aseguró.

“Cuando me vio en el casamiento de Guillermo Barrios, me dijo: ‘Qué asco, sácame a esta de la vista’”, relató. Y cerró, firme con su postura: “Ustedes saben que trabajo como modelo de talles y le dije: ‘Cuando quieras, si me querés tener en algún desfile, no tengo drama’. Y me dio a entender como que yo no servía para los desfiles”.

Fuente: Ciudad

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