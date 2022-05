Darío Barassi y el día en que se avergonzó frente a Antonela Roccuzzo

messi.jpg

Todo se desencadenó cuando Darío Barassi le pidió a los participantes de "100 argentinos dicen" que digan un deporte popularmente argentino que tenga dos sílabas. Las familias optaron por hockey y tenis y ahí fue cuando el conductor se indignó.

"Este país es conocido en el mundo entero por ser futbolero. ¡Fútbol! Aparte nos mira Messi ”, les reclamó Barassi y fue entonces cuando las memorias vinieron.

"¿Ya conté que Antonela Roccuzzo me mandó un mensaje por Instagram? ¡Ay, el audio con el que le contesté!”, se lamentó el sanjuanino.

Lo llamativo no fue el mensaje que recibió el conductor sino la respuesta que, según él, le avergüenza por no haber sabido qué decir. “Ella me mandó una foto en la que se ve su pie, un poco del pie de Lio y de fondo estoy yo. Y me dijo ‘Nosotros, acá, te bancamos a vos’. Y yo iba manejando y no pude pensar”, aseguró el conductor.

Hasta ahí todo bien pero Barassi se puso nervioso y terminó respondiendo algo que hoy no lo enorgullece a la esposa de Leo Messi. “‘ Son una familia modelo, son un ejemplo de familia para el país’, le dije. Ella me contestó ‘jajaja, genio’. Y yo ‘de verdad te lo digo’” y agregó “Me di vergüenza. Soy cero cholulo, pero bueno...”, cerró. Igual te queremos Darío.