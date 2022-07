Darío Barassi se mete en el conflicto de Camila Homs y Rodrigo De Paul: "Dejensé de joder"

Dispuesto a todo por el show, Darío Barassi tuvo como invitada a la mujer del momento: Camila Homs . Es que todos apuntan a la ex de Rodrigo De Paul como la mujer que podría dejarlo sin jugar el Mundial de Qatar 2022 por la demanda millonaria que le hizo.

“¿Qué posibilidad hay de que yo resuelva el conflicto ahora con mi simpatía?”, dijo Darío Barassi a una Camila Homs que respondió con una sonrisa muy incómoda: "Cero".

Ella no quería hablar sobre el tema pero Barassi aprovechó cada momento que tuvo para hacerle una y otra vez la pregunta. “No quiero que no vaya al Mundial. Ponemos nosotros la plata que falta, hacemos una vaquita entre todos”, dijo muy gracioso el conductor sanjuanino y ella volvió a responder con una sonrisa muy incómoda.

Camila Homs había ido a 100 Argentinos dicen, acompañadar por su hermana y dos amigas pero ninguna intervino para sacarla del apuro. “¿Cuán lejos estamos de que se resuelva?”, le volvió a preguntar Barassi. "No lo sé ni yo, no me compliques", le advirtió la modelo.

Él decidió darle un giro al tema Rodrigo De Paul y encararlo por otro lado. “Resuélvanlo, déjense de joder. Gente joven, tan lindos, con una vida divina por delante. Los dos ya están en una”, le lanzó el sanjuanino mientras ella se reía.

“Cochina, te vi, fachero el nuevo, eh. Bomba, es un fuego el chabón. De Paul se puso fachero, no era tan fachero antes. Dame dos o tres meses en un gimnasio y termino mejor que él”, cerró el conductor y siguió con el programa. Incomodísimo.