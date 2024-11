Darío Barassi quiso defender a Wanda Nara y la hundió más

Darío Barassi es compañero de Wanda Nara en la conducción del reality de parejas “Love is Blind” (Netflix), y aprovechó la situación para chicanear a la joven diva sobre el complejo momento que está viviendo tras separarse de Mauro Icardi y comenzar un noviazgo con L-Gante .

“No parás de estudiar, sos otra”, ironizó Barassi, junto a una foto donde se puede ver a Wanda con una serie de papeles en su mano mientras le habla a una persona de la producción.

Minutos después, el animador sanjuanino subió un breve clip haciendo alusión a la actitud de su compañera con él: “Muchísima comunicación. Ignorado”. Luego enfocó directamente la cámara a Wanda y agregó: “Sigo siendo ignorado”.

En un tono muy agotado, Wanda le suplicó: “No me escraches, por favor”. El comediante le aseguró: “No se habla nada de vos, nada”.

Barassi remarcó: “Voy a hacer algo novedoso y voy a hablar bien de Wanda. Nadie lo hace… Ay, no se me ocurre nada para decir. La amamos, team Wanda”.

Nara le confesó que la crisis que vive la está afectando mucho: “Estoy tan sensible que cualquier cosa que me digas me voy a poner a llorar”.

Ante ese comentario de la conductora, Darío no dudó especular: “No se saca los lentes desde que llegó… Algo esconde”. Wanda le contestó: “Sí, mis ojos hinchados”. Barassi cerró la charla con su sarcasmo habitual: “Ay, no, yo odio a la gente hinchada”.

Posteriormente, el animador sanjuanino subió a su cuenta de Instagram un relato sobre lo que vivió con su compañera: “Te quiero, Wanda Nara, y está buenísimo ser las caras de un productazo como es ‘Love is blind’. Gracias al público por tanto amor y adicción. Prepárate que el 27/11, a las 21 horas, el capítulo final, EL REENCUENTRO, te va a volar la cabeza”.

El video que compartió Darío Barassi sobre Wanda Nara