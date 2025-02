Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1894697493440483804&partner=&hide_thread=false Darío Barassi mostró su secreto mejor guardado pic.twitter.com/Dov4Bhz7y1 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 26, 2025

La vivienda, de dos plantas, incluye una inmensa piscina y una vista privilegiada a un lago artificial.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que el animador llamó “la vedette de la casa”: una impresionante planta colocada en un macetero de madera en el living.

Con este nuevo hogar, el conductor cierra una etapa y arranca otra en un sitio de ensueño, donde cada detalle ha sido pensado para agasajar a su familia.

El mensaje de Darío Barassi a su mujer

El animador saludó a su esposa por su cumpleaños: “Gorda mía. ¡Feliz cumple! Te conozco desde mis dulces 15 años. A los 18 nos vinimos a Buenos Aires y fuimos equipo siempre. Más pendejos, más adultos, más rebeldes y más conservas pero equipo”.

image.png Darío Barassi junto a su familia

Y agregó: “Previas, teatro, fiestas, misas, velorios, boliches Pajueranos, noches de terrazas, recitales, que se yo, todo. A los 25 nos pusimos de novios. A los 27 cortamos. A los 28 volvimos y por suerte fue para siempre. Convivencia, casorio, hijas divinas, Barassi y Aprentia. Cumplís 41, llevamos compartiendo el camino 26 años, y pretendo seguir haciéndolo 70 años más”.

Darío confesó: “Porque como siempre digo, es con vos o no es. Hablo de números porque me sorprende todo el tiempo que pasó, todas las versiones que fuimos, y como nos reelegimos una y otra vez. ¿La clave? Obviamente el amor, el respeto y la admiración, pero siempre me sorprende y agradezco algo muy necesario que es nuestra capacidad de construir, redefinir, escuchar, modificar, conciliar darse la mano y meterle para adelante”.