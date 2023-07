Darío Barassi habló sobre Jey Mammón: "La envergadura de la justicia social me asusta"

En medio de una entrevista, Darío Barassi fue consultado sobre la polémica que involucra a la participación de Jey Mammón en los Premios Martín Fierro 2023 y decidió opinar al respecto. “Hay distintos tipos de justicia, la justicia terrenal, la divina y la social. Por momentos la envergadura de la justicia social me asusta, me preocupa", analizó.

El sanjuanino se expresó en un móvil de Socios del Espectáculo. Cuando el notero le preguntó si pensaba que el exconductor de La Peña de Morfi iría al evento luego de que saliera a la luz la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto, Barassi respondió con sinceridad: "Lo veo que él se está manejando con bastante entereza, decide irse del país y no se esconde, decide volver y está, por como lo veo viendo, yo calculo que va a ir a la fiesta, ahora hay que ver que le pasa al resto de gente respecto a eso, pero no tengo una opinión formada sobre eso".

Mientras el periodista intentaba que el conductor revele su opinión sobre la prescripción de Mammón, Darío aclaró que no sabe demasiado del caso, pero opinó: "Lo que pasa es que es muy personal, viste que hay distintos tipos de justicia, la justicia terrenal, la divina y la social. Por momentos la envergadura de la justicia social me asusta, me preocupa".

Por último, Darío Barassi aprovechó el contexto de Jey Mammón para profundizar su opinión sobre la justicia: "Se mezclan las tres justicias y cada uno elige en cuál creer y el cual depositar su confianza. Por qué, como te digo, uno puede ir más por lo social y cancelar a alguien, o que la justicia prescriba una causa, también la justicia puede ser muy injusta, te lo dice alguien que estudio abogacía. Por qué una causa prescriba no quiere decir que el hecho haya o no haya pasado".