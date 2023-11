Daniela Celis y Thiago Medina revelaron el sexo de sus bebés: "Son..."

Primero hubo un amague de revelación con globos, que desorientó a todos los presentes. Pero, finalmente, frente a un letrero luminoso con la palabra “gemelos” decorado con globos, Daniela y Thiago hicieron la cuenta regresiva. Y, al llegar al 0, comenzó un show de fuegos artificiales de color rosado junto a una suelta de papelitos, que indicaba que la joven dará a luz a dos niñas. En ese momento, ambos se abrazaron y la muchacha se colgó sobre el futuro papá llena de emoción. “Nos lloramos todo, no lo puedo creer. Las soñé”, relató luego. ¿Los nombres? Según mostraron escritos en dos globos, las pequeñas se llamarán Laia y Aimé.

Entre otros muchos juegos, en un momento los anfitriones llamaron a Julieta Poggio y Mara Celis, amiga y hermana de Daniela respectivamente, y les dieron una caja a cada una. “Pueden decir que sí o que no en este momento”, les dijo la futura mamá. Y el cofre les advertía mediante un cartel que, si lo abrían, no había vuelta atrás. Es que, dentro del mismo, había una nota que les comunicaba que habían sido elegidas como madrinas de las bebas. Y ambas no solo aceptaron, sino que se pusieron a llorar de la emoción.

Los padrinos designados, en tanto, fueron el exhermanito Nacho Castañares y Sebastián Celis, el hermano de Pestañela. Y se enteraron recién cuando los hicieron participar de una competencia en la que tuvieron que ponerse unas remeras con una leyenda. Al ver lo que cada uno tenía escrito, entendieron que habían sido los elegidos para acompañar a las bebas y se mostraron felices por la gran propuesta.

¿Cómo fue la elección de los padrinos? “Las madrinas fueron las únicas dos personas que me habían pedido ocupar ese rol. Y me lo pidieron un montón de veces, así que un poco se lo esperaban. Con mi hermana teníamos un pacto hecho desde chicas, así que tenía que ser ella. Y Juli me llenó de videos diciendo que quería que la eligiera a ella. Así que un poco se lo esperaban. Pero para los varones fue sorpresa, no tenían ni idea hasta ese momento”, le contó Daniela a Teleshow una vez finalizado el festejo.

Y luego, sin poder ocultar su alegría y emoción, señaló: “Sebastián y Juli son los padrinos de Aime, y Mara y Nacho los de Laia. La verdad es que fue un evento hermoso, lleno de revelaciones. Y estamos muy contentos por cómo salió todo. Fueran nenes o nenas, les íbamos a dar todo el amor del mundo igual. Así que estamos muy felices”.