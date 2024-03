Daniel Osvaldo reapareció tras su pedido de ayuda para dar un llamativo mensaje: qué dijo

Para acompañar la foto, el ex futbolista eligió “ Here come the sun ”, un clásico de los Beatles , escrito por George Harrison , que habla de renacer.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1772719249267568801&partner=&hide_thread=false Tras su pedido de ayuda, volvió Daniel Osvaldo pic.twitter.com/WDzmH3zHAO — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 26, 2024

Un detalle que llamó mucho la atención es que Osvaldo lució una remera de Gimnasia y Esgrima de La Plata con las iniciales de Diego Armando Maradona, lo que disparó la posibilidad de que el talentoso futbolista se sume como refuerzo al equipo y despertó el entusiasmo de los fans del club en las redes sociales.

Posteriormente, el ex jugador sumó fotos de su exitosa carrera futbolística en Argentina y Europa, un gesto que muchos cibernautas tomaron como un guiño para que algún DT lo convoque a su plantel.

Las fotos que compartió Daniel Osvaldo 3.jpg

Las fotos que compartió Daniel Osvaldo 2.jpg

Las fotos que compartió Daniel Osvaldo 1.jpg

Qué había dicho Daniel Osvaldo hace 15 días

El joven expresó: “Hola a todos, quiero hacer este video para aclarar algunas cosas y para hacer algunas confesiones sobre mi vida. Es difícil para mí hacer este video, nunca hice algo así. Llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien, para nada”.

Osvaldo confesó: “Quiero contarles algunas cosas de mi vida, no sé si será un pedido de ayuda o simplemente tengo la necesidad de hablarlo. Hace tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas”.

El ex jugador reconoció: “Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicación. Tengo una enfermedad muy específica: falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones, por enojo. Caigo en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor”.

Osvaldo dio la razón para hacer públicos sus problemas personales: “Quiero contar todo esto porque creo que es la única manera que yo pueda salir, y es que la gente se entere de lo que me está pasando. He caído en adicciones muy feas, que llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho. Y yo también quise y quiero mucho. Me hace no tener ganas de ver a mi familia. No tener ganas de compartir cosas con mis hijos”.

El ex jugador también habló de sus problemas económicos: “No tengo un trabajo estable, me gasté prácticamente mis ahorros, no tengo ingresos. La plata no dura para siempre, pero eso es lo de menos. Nunca me interesó el dinero. Yo nací pobre y puedo morir pobre. Lo que más me duele es que me estoy empobreciendo el alma. Yo siempre fui siempre buen amigo, buen compañero. Quise ser buen padre, aunque muchas veces no me salió”.