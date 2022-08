Dalma Maradona escrachó a Verónica Ojeda y mostró chats privados: mirá lo que se decían

Es que la mamá de Dieguito Fernando, acusó a Dalma de haber ignorado a su hijo cuando le mandó un audio para felicitarla por el nacimiento de Azul. Indignada, la hija de Claudia Villafañe salió al cruce y para hacerlo escrachó a Verónica Ojeda con una conversación privada que mantuvieron en la que asegura "se hizo labuena".

En sus stories de Instagram, Dalma Maradona publicó una conversación y escribió: “Acá las pruebas y se termina la historia para mí”,

“¡Acá justo es cuando me hacen una transfusión de sangre y no tengo más el celular encima! Cuando me vuelven a dar el celular y veo el audio ya estaban ellos en todos los canales hablando mierdas de mí. ¿Quién es la que se hace la buena? ¿Qué le hace pensar que le voy a contestar a ella y no a una criatura?”, dijo muy enojada la hija del Diez.

chat dalma maradona.webp El chat entre Verónica Ojeda y Dalma Maradona que dejó muy mal parada a la ex del Diez.

Así, Dalma desmentía haber ignorado a su hermanito menor y explicaba que todo se trató de un problema médico luego de parir. Sin embargo, minutos más tarde se arrepintió y decidió borrar la publicación pero ya era demasiado tarde, la captura estaba en todos los portales de espectáculos. A pensar en frío la próxima.