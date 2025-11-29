Cuatro voces que hacen única 'Tres historias del mar'

Dramática. Fuerte. Interpelante. ‘Tres historias del mar’ , la obra que el próximo 6 de diciembre estrenará el elenco ‘Las aventuras de Poseidón’ en la Sala Z , invita a sumergirse en tres tormentosas realidades unidas en post de encontrar ese faro que las disipe; no sin antes combatir desde la interacción y el perdón los resentimientos y dolor en las que se encuentran atrapadas.

Jimena Escudero, Eva Camus y Victoria Rodríguez pondrán en juego su talento sobre el escenario bajo la dirección del infinito arte de Marcelo Villanueva-Meyer. Los cuatro, despojados por un momento del guion, compartieron con Tiempo de San Juan las sensaciones que los atraviesan en la antesala de la presentación.

“Actuar en ‘Tres historias del mar’ es sumergirse en un universo íntimo, donde lo que parece chiquito se vuelve enorme. La obra me confronta con la idea de que muchas veces juzgamos a las personas por lo que muestran, pero no vemos la historia de dolor, resistencia o soledad que las formó. Lo que más me toca es cómo cada una de estas mujeres aprendió a construirse una coraza para sobrevivir, y cómo detrás de esas defensas hay un deseo profundo de amor, de cariño, de compañía. Es una obra que habla de heridas silenciosas, del peso de la memoria y de cómo seguimos intentando reconstruirnos aun cuando el mar nos ha golpeado fuerte”, compartió Victoria abriendo el juego.

image

En sintonía con su actriz, Villanueva-Meyer aportó su óptica sobre esta obra que está llamada a conquistar al público que se permita un momento de reflexión dentro del vertiginoso ritmo que impera en el día a día: “Dirigir esta obra ha sido, ante todo, un ejercicio de inmersión. Enfrentarse a un texto de Mariana de Althaus implica aceptar que lo que se dice en la superficie es solo la espuma; la verdadera acción ocurre en las profundidades, en lo que callan estas mujeres y en lo que el mar les devuelve”.

“Para mí, esta obra significó aprender a escuchar el silencio entre las olas. El mar aquí no es un simple paisaje; es un cuarto personaje, uno implacable que cura pero que también arrebata. Desde mi rol de director, el desafío fue guiar a las actrices para que no 'actuaran' el dolor o la esperanza, sino que se dejaran mojar por ellos, permitiendo que la marea de la historia las llevara hacia la orilla de su propia verdad. Me llevo de este proceso la certeza de que, al igual que el mar, las relaciones humanas son vastas, a veces peligrosas, pero inevitablemente hermosas en su inmensidad”, agregó Marcelo exponiendo a la luz su talentosa forma de trascender a través de sus palabras.

image

Jimena fue la tercera en sumar sus sentimientos: "Estamos viviendo un vértigo hermoso. ‘Tres historias del mar’ es una obra que nos exige una conexión absoluta entre nosotras; no hay escapatoria en el escenario. Ensayar a Josefina ha sido un reto de resistencia física y emocional. A días de estrenar, siento que el elenco se ha convertido en una pequeña familia disfuncional, tal como en la obra. Lo más difícil del proceso ha sido encontrar el ritmo exacto de esa tensión que flota en el aire. No es solo decir el texto, es habitar esa casa frente al mar. Siento que el público se va a encontrar con una historia que, aunque específica, toca fibras universales sobre los vínculos y los secretos familiares. Estamos listas para soltar la obra y que deje de ser nuestra para ser de la gente”.

La última en sumar su mirada fue Eva Camus, quien también evidenció que la obra deja huella en sus intérpretes. "Regresar a un lugar del que huiste o enfrentarte a tu pasado es algo que todos hemos sentido alguna vez, y ese es el motor de Vania. En los ensayos, he trabajado mucho la fragilidad que se esconde detrás de su aparente dureza. A días del estreno, siento que el elenco ha logrado una sintonía increíble; nos miramos y sabemos exactamente dónde estamos paradas. Lo más lindo del proceso ha sido descubrir cómo Vania interactúa con el espacio y con las otras mujeres. Hay mucho amor, pero un amor que duele, como la sal en una herida. Espero que la gente venga y se permita sentir esa incomodidad hermosa que provoca la obra", afirmó Eva, abriendo la puerta a que la gente se anime a mirarse al espejo social y personal que se camufla bajo esta propuesta teatral.

Data muy importante