Cuatro primeras figuras de LAM podrían terminar presas: cuál es la terrible denuncia que hay en su contra

El abogado adelantó: “Es por eso que voy a iniciar acciones legales contra Fernanda Iglesias, Pepe Ochoa y también esa señora que se peina raro, no sé cómo se llama y también a Marixa Balli, pero con Marixa no sé si es una pelea, podría ser mi mamá o mi abuela. Ella me puso por privado como que yo escribí mal algo en las redes sociales sobre ella, no sé ni qué vende ella, no voy a comprar esa ropa, no creo que sea de buena calidad lo que vende Marixa”.

El abogado agregó: “Me pareció ridículo todo lo que dijeron de Morena, pero cuando regrese a Buenos Aires empezaré el camino legal correspondiente. La señora que se peina mal es Matilda Blanco y Fernanda Iglesias tiene un problema particular contra Morena o contra las mujeres. Matilda es una abuela extravagante y la demanda que les voy a hacer es por daños y perjuicios y también antes querellas penales”.

Cipolla explicó: “Morena ya me lo había pedido de manera insistente, pero le dije que tenía que viajar a Estados Unidos, pero cuando llego me voy a poner a redactar las denuncias. Aparte hay como un ensañamiento contra Morena y la ley la protege, se dijo cualquier cosa, que había perdido el tapón y era falso. Se van a iniciar acciones legales”.

El abogado cerró la charla asegurando: “Y Marixa Balli es una señora mayor que vende ropa de mala calidad. Si ellos piden disculpas le preguntaré a Morena si quiere seguir con las demandas o no, le voy a preguntar a ella y se verá”.

Video de Alejandro Cipolla hablando de la demanda contra las panelistas de LAM: