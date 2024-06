Criticaron sin descaro a Nicole Neumann por algo que hizo después de dará a luz

"Me divertía después de estar tres días encerrada. Tengo la panza hinchada, me duele la cicatriz... ¿Voy a mostrar eso? No, son intimidades mías, de mi marido y de mi bebé... y muestro lo que tengo ganas", sentenció. Y siguió: "Además, Cruz había tomado ya la teta, me vestí, salí, nos vinimos a casa, me hice la foto de llegada para tener de recuerdo y chau maquillaje, me clavé la joguineta, la remera y el corpiño para amamantar".

"Me llama la atención las ganas de criticar a alguien que no conocés, que no sabés la interna... ni idea de nada. Si no te parezco real, o no te gusta mi realidad, no me sigas. Yo no le pago a nadie para que me siga, podés no mirarme. Qué vida vacía para estar juzgando algo que no tenés ni idea", concluyó Nicole Nuemann indignada.

Qué pasó con Nicole Neumann

Nicole Neumann y su hijo Cruz fueron dados de alta en las últimas horas y, pese a la felicidad, un video que compartió la modelo en la red causó revuelo y dividió opiniones.

A través de sus historias de Instagram, Nicole mostró que una maquilladora amiga la produjo antes de salir de la clínica para regresar a su casa y los comentarios de los haters no se hicieron esperar.

Si bien varios internautas elogiaron a la modelo por elegir producirse tras dar a luz, otros le dejaron comentarios como: "¿Por qué maquillaje después de parir?", "Maternidad no real", "¿Cuántos filtros se puso?".

Incluso, la periodista Marcela Godoy opinó al respecto y sentenció: "Se vale estar hecha mierda. Se vale que te duela la cesárea. Se vale estar hinchada. Se vale llorar. Basta de romantizar algo que no debería romantizarse. No crean todo lo que ven en las redes. Por una vida más vida real. Qué necesidad".