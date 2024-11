Crecen los rumores de separación entre Emilia Mernes y Duki

Sin embargo, en las últimas horas Juan Etchegoyen reveló que la cantante se habría separado del rapero. “Voy a ir de a poco soltándote la información. A mí me cuentan desde el círculo íntimo de la cantante que ella tomó la decisión de dejarlo después de esta infidelidad. Desde mi info es un hecho la ruptura y hoy no tiene vuelta atrás”.

emilia-dukijpg.webp Emilia Mernes y Duki

“A mí me describen que discusión muy acalorada entre Duki y Emilia que termina con la intérprete dejándolo en las últimas horas. Hoy la separación es para siempre pero me dicen que se aman mucho ellos, que creían que esta historia perduraría para siempre así que no me sorprendería una reconciliación en el futuro”, dijo al respecto el presentador.

Y concluyó: “Yo estoy seguro que esto que te cuento no lo van a hacer público porque a ninguno de los dos les conviene tampoco, me hablan de que de a poco se irá notando todo a través de las redes sociales para que esto no sea escandaloso para nadie pero la separación está concretada”.

El piloto de Fórmula 1 que mostró interés en Emilia, en medio del escándalo por infidelidades con Duki

El mundo del espectáculo y el automovilismo se cruzan en un inesperado giro: Emilia Mernes captó la atención de Lando Norris, un piloto británico de la Fórmula 1. Los rumores comenzaron cuando el corredor de McLaren decidió seguir a Emilia en Instagram y darle "me gusta" en varias de sus publicaciones, muchas de ellas de hace tiempo. Este aparente interés del piloto llega en un momento particularmente complicado, porque la vida amorosa de Emilia y su relación con Duki están en el centro de la tormenta mediática.