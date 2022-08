Crecen los rumores de divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi: los detalles

Las cosas no están bien entre Wanda Nara y Mauro Icardi y se nota. Ella se fue de vacaciones de chicas a Ibiza y desde las playas más hermosas subió fotos y videos que enfurecieron al futbolista del PSG.

Él, salió campeón con el conjunto francés y ella ni apareció. La rubia siempre fue muy compañera de Icardi y celebró todos sus logros. Es por eso que llamó la atención que no haya ni un like en la foto que Mauro Icardi subió levantando la copa.

La reunión con la abogada Ana Rosenfeld que Wanda tuvo en medio de sus vacaciones es otra de las señales que encienden las alaras: ¿Se viene un divorcio millonario entre Wanda Nara y Mauro Icardi?

wanda Nara y Mauro Icardi.jpg

Ahora, salieron a la luz nuevos datos sobre el motivo de la separación y tiene que ver con el trabajo de Wanda Nara. El periodista de espectáculos conocido como Pampito, dio detalles en Mañanísima.

"Icardi no vino. Me dicen que las tres están separadas: Nora, Wanda y Zaira. La madre de Wanda y Zaira, que estaba con un novio, se separó. Y las hijas también. Me dicen que están la tres separadas", dijio el panelista sobre la llegada de Wanda al país.

Es que tras sus vacaciones en Ibiza, la empresaria llegó a la Argentina con sus niños para comenzar a trabajar en un proyecto para Telefe. Esto, no le agrada a Mauro Icardi que se ve que la quiere tener encerrada en la casa.

"Nora viajó con el novio, pero en medio del viaje tuvieron una crisis. Zaira también estaba con su pareja (Jakob von Plessen) y tuvieron una crisis. Y lo de Wanda e Icardi viene mal, en crisis, desde hace rato. Ellos están tratado de remar la situación, pero no lo consiguen", aseguró Pampito.

La pareja nunca pudo superar la infidelidad del futbolista con la China Suárez y, a pesar de que ya pasó mucho tiempo, el desliz le sigue pasando factura. Básicamente porque Wanda ya no le pide permiso para nada.

"A Mauro no le gusta que Wanda venga a la Argentina. No le gusta quedarse solo", cerró Pampito.