Coty Romero renunció en vivo al Cantando 2024: qué le pasó

Por qué renunció Coty Romero al cantando 2024

“Tengo un viaje planeado para diciembre, hay que ponerse por delante y de todas maneras yo me tenia que dar de baja del programa, yo necesito irme a Corrientes. Todos nos estamos haciendo los locos, pero es un tema que estamos cerrando los ojos, no va solo por eso. Decido bajarme y soy esclava de mi decisión”, expresó Coty desde el streaming del Cantando.

Tras el pedido de la conductoraKarina Mazzocco de que la participante asista al piso para poder recapacitar sobre su decisión, la gran mayoría del jurado le dedicó unas tiernas y sentidas palabras.

“No esperaba esta información, por ahí desde la pista podes ayudar a otra gente y me gustaría que lo consideres”, comenzó diciendo Marcelo Polino. “Si yo fuera su mamá le diría que venga a casa, creo que en este momento ella no debería estar acá, no podes estar acá sufriendo, tenés que cuidarte porque sos muy jovencita, te deseo que encuentres lo que realmente buscas”, explicó Nacha Guevara.

Para finalizar y tras cruzar algunas palabras en medio de la discusión con la Bomba Tucumana, Lowrdez, jurado del VAR, sumó: “Venia muy influenciada con lo que pasó con la Bomba Tucumana, no me había dado cuenta de como reaccioné, se que estas cosas no le suman cuando estas cantando”.