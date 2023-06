Coti Romero se grabó llorando y apuntó contra el Conejo

En la cuenta de Twitter de LAM (América TV) subieron el video, y muchos internautas comenzaron a criticar a Coti Romero por sus actitudes. "De onda, no seas tan ridícula", "Qué cringe", "Que alguien el diga el papel lamentable que está haciendo", "Todo bien con su dolor, a todos nos puede pasar, pero... por qué se graba?", fueron algunos de los comentarios.

Coti Romero se separó de El Conejo

Coti Romero confirmó a través de Instagram su separación de Alexis El Conejo Quiroga, con unas sentidas palabras. Por otro lado, horas más tarde, él reafirmó el anuncio a su público mediante streaming y rompió el llanto en vivo.

Para confirmar la ruptura de la relación fue primero ella quien compartió un pequeño texto en sus redes sociales, y luego él se expresó al respecto. Cabe remarcar que, hace ya un tiempo circulaban versiones de crisis en el vínculo debido a que de un día para el otro, ambos borraron la mayor parte de las fotos que tenían en común en sus perfiles de Instagram.

“Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación”, comenzó Coti. Y continuó: “Les agradecemos lo que hicieron y hacen por nosotros pero cada no tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor”.

Tiempo después de realizar el anuncio, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe), comenzó a ser bombardeada de mensajes, pedidos de notas, y hasta escuchar versiones de qué había detrás de la ruptura. Por este motivo, salió a aclarar, una vez más, que el fin de la relación fue en buenos términos.

“No se dejen engañar con boludeces, jamás hablé con nadie, jamás fallé ni mentí, lo sigo teniendo en mi corazón, pero tenemos muchas cosas que sanar. Una locura tener que salir a aclarar esto. No voy a dar notas, no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora. Por favor, no insistan, ahora no estoy bien", afirmó.

El llanto de Alexis El Conejo Quiroga

El camino que eligió Alexis para hablar con su público y comunicarle la noticia de su separación con Coti, fue el streaming. A corazón abierto, reveló que aún la quiere y hace días se encuentra en un llanto constante.

“Voy a respetar la decisión que se ha tomado. Me hace mal no poder verla, no poder abrazarla. Es un calvario”, comenzó diciendo el exhermanito. Luego de esas palabras, el cordobés rompió el llanto y no pudo ocultar su angustia frente a la ruptura del vínculo con la correntina.

“Yo la amo con todo el corazón. La necesito mucho, la voy a esperar”, expresó. Finalmente, sentenció: “Es un desgaste de muchas cosas que tienen que sanar. La voy a amar mucho y la voy a esperar toda la vida. Hace días que estoy sin dormir y llorando”.