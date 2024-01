Coti Romero no pudo contener las lágrimas: qué pasó

“Si las reglas desde la sentencia en adelante eran las que regían, ¿por qué no se la eliminó a Melody Luz? Eso es lo que yo quería saber”, cuestionó la participante respecto del reemplazo de Charlotte. Fue en este instante que el conductor, Marcelo Tinelli, le explicó: “Charlotte iba a quedar automáticamente eliminada si no venía. Bailó un solo baile Melody y ya después si no venía Charlotte, quedaba eliminada, así que tiene la posibilidad de venir”.

“No soy una persona que se calle las cosas, me fui enojada del stream, obviamente y después terminé explotando afuera”, reveló respecto de lo vivido en las últimas horas tras conocerse la dinámica sobre las ausencias en las últimas semanas de competencia, al mostrarse empática con Yeyo de Gregorio, que transitó por una situación parecida.

También admitió que las críticas y dudas de sus seguidores y el público en general acerca de su temor a competir la afectaron profundamente. A pesar de su preparación y esfuerzo, enfrentó dificultades en la realización de ciertos trucos que había deseado ejecutar durante mucho tiempo, pero que, lamentablemente, no logró concretar. Entre lágrimas, confesó que su preparación intensa no fue suficiente para alcanzar los resultados esperados.

“La gente me decía tenes miedo, y obviamente, todos tenemos miedo a esta altura, no falta nada. Hoy por ejemplo, no quería llorar, pero estuvimos haciendo unos trucos que hace rato los quería hacer y no lo pude lograr, lamentablemente. Me duele mucho porque me preparé un montón para hacerlo, yo lo había anunciado la vez pasada y ni siquiera eso. Si la gente viera cómo la mayoría de las parejas que estamos acá nos rompemos el lomo, pensaría un poquito y diría ‘sí, tiene razón’, no da que unos se tomen vacaciones y otros se estén rompiendo el lomo”, destacó.

En ese instante, la producción decidió mostrar en la pantalla gigante las imágenes del ensayo de Romero, donde se la vio intentando realizar un salto mortal hacia atrás. Desafortunadamente, este intento resultó en un accidente, donde sufrió un golpe en la cabeza seguido de otro en la espalda. Este hecho graficó de manera perfecta la intensidad y los riesgos asociados con la competencia.

Ante ello, aclaró: “Yo sé que lo puedo hacer, yo sé que es una boludez capaz, pero lo veníamos trabajando durante tanto tiempo y teníamos muchas ganas de que salga, y me decían Euge y Lolo que no lo haga porque me iba a lastimar, pero yo lo quería hacer porque sé que lo puedo hacer, pero mi cabeza me ganó y me puse re mal porque aunque mi equipo sea lo más y ellos me digan que no pasa nada, siento que en parte los defraudé a ellos, porque yo lo quería hacer por ellos, porque sé que iba a ser algo re bueno, y al final terminé haciendo algo que cualquiera lo puede hacer, y no quería eso”

Con una mezcla de determinación y emoción, expresó su deseo no solo de llegar a la final del concurso, sino de ganarlo, además de afirmar su compromiso de dar todo de sí misma para alcanzar este objetivo. A la hora de los puntajes, Pampita le puso un 7 y tanto Moria Casán como Ángel de Brito un 6, quedando en una posición expectante de cara a la ronda de ritmo urbano.

FUENTE: Infobae