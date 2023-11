¡Bombazo!: Los detalles del apasionado encuentro entre Coti Romero y Marcos Ginocchio

El periodista precisó que los vieron muy acaramelados y prometió dar más detalles en su programa. "Besos en un after. #Coti #Marcos Spoiler #LAM", escribió y generó una revolución entre los fans de los dos ex Gran Hermano.

Después de arrojar semejante bombazo, Ángel compartió un video con momentos de mucha complicidad entre Coti y Marcos en la casa de Gran Hermano, que ahora cobran enorme relevancia.

Por estos días, el ganador del reality de Telefe está de viaje por Finlandia, a donde se trasladó tras ser invitado por una importante marca internacional. En las fotos que subió a las redes de su estadía en ese país, el salteño posó junto a la actriz Mafe Bertero y las versiones de romance no tardaron en aparecer.

La confirmación de Coti Romero

Durante la última emisión del Bailando, jueves 2 de octubre, la oriunda de Corrientes confesó que se besó con Marcos Ginocchio. La revelación fue a través de un mensaje que le mandó a Marcelo Tinelli.

Mientras presentaba a los integrantes del streaming, el conductor se tomó unos minutos para leer el escrito que la rubia le hizo llegar instantes antes de iniciar el programa. Todos quedaron anonadados con lo que se dijo sobre la "nueva" pareja que se formó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flasepe0%2Fstatus%2F1720447249006698583&partner=&hide_thread=false La química siempre estuvo, sólo que la producción de gh nunca les dedicó un tape pic.twitter.com/rUzxViEIlg — lasepe (@lasepe0) November 3, 2023

Los presentes en el estudio empezaron a tirar nombres, ya que no se dio el nombre exacto de el ex participante de Gran Hermano que tuvo intimidad con ella. Se nombró a Tomás Holder, Maxi Giudicci, Nacho Castañares, Walter Alfa Santiago y demás.

Aunque ya se sabía que la persona es el salteño, debido a que durante la tarde, Ángel de Brito dio la primicia. Pocos le creyeron al presentador de LAM, pero con la confirmación de Romero, no quedan dudas. Ahora solo queda esperar la palabra del campeón de GH.

"Coti me acaba de dejar un mensaje tremendo. Una confesión, porque hoy es día de confesiones. Vino Coti y me dijo: 'me di un beso con un ex Gran Hermano, que no era el Conejo'. Le pregunté si era un piquito nada más, pero me dijo que fue un chape con lengua en un after de la Bresh", reveló Marcelo Tinelli.

Con el pasar de los minutos, Coti se animó a hablar sobre lo que pasó con Marcos: "Nos podemos besar con mucha gente, no significa nada eso. Besa bien, pero no ando puntuando los besos de la gente". Tras eso, no quiso seguir refiriéndose sobre el tema.