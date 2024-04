Cooperativa Plataforma Danza San Juan: si nos organizamos, bailamos todos

Para esas mentes que sostienen y pregonan que la pandemia no tuvo nada positivo les llega una mala noticia . Y es que precisamente la joven historia de la Cooperativa Plataforma Danza San Juan tiene su génesis en esos tiempos de barbijo, alcohol en gel y escaso contacto personal .

DSC06877.jpg Giselle Slavutzky, Marisel Illanez y Julia De Nardi, juntas en su 'mundo' cultural: Cooperativa Plataforma Danza San Juan.

Gise fue la primera en tomar la posta en el cálido ambiente que comparten y dijo: “La idea de trabajar en cooperativa me sigue desde hace varios años ya que siempre procuré encontrar maneras solidarias de trabajar en un mundo hostil e individualista. En 2020, en pandemia, hice una convocatoria a colegas de la danza contemporánea para que intentáramos afrontar la situación juntos. El deseo del espacio propio, de crear un festival y de ofrecer una plataforma de trabajo siempre estuvo presente. Así nació Plataforma Danza San Juan. Después vino el CRUDO festival y luego Festival G. En esos trayectos consolidamos el grupo de trabajo con Julia y Marisel. Yo las invité a cooperativizarnos. Julia nos invitó a gestionar juntas Espacio en Movimiento y Marisel puso todo eso en un formato jurídico que se cristalizó en Cooperativa Plataforma Danza San Juan Ltda”.

Julia, sumándose a la charla, expresó: “Creo que fue una necesidad. Necesitábamos una figura legal para poder generar trabajo, sobre todo empatizando con la idea de cooperativa y además sabiendo que a largo plazo nos permitirá, ojalá, trabajar y sistematizar lo que hacemos con tanta ‘normalidad’”.

Actualmente estamos desarrollando un plan de formación con puntaje docente orientado a la danza y la gestión cultural

“Frente a algunos proyectos que compartimos con las chicas y también experiencias individuales, y también ver cooperativas ya funcionado, dijimos ‘le demos alguna forma esto que hacemos’. Así fue que Gise concreta la idea, me sumé sin dudarlo y luego la invitamos a Marisel, que tampoco dudó”, completó Julia.

En cuanto al objetivo principal de la plataforma, Marisel se explayó para no dejar duda alguna: “El objetivo principal ya está concretado, que fue lograr ser una entidad jurídica con derechos y obligaciones, distinta a la de las personas que la componen. En lo sucesivo, las metas son lograr a través de nuestra estructura y, como nuestro nombre lo indica, ser plataforma de contención de proyectos propios y ajenos. Brindar a la comunidad -específicamente a nuestro colectivo artístico- el soporte necesario para desarrollar actividades culturales en general y en particular”.

Las puertas, los brazos y el corazón están abiertas para todos los que quieran sumarse. Si tienen alguna idea sin concretar, necesitan ayuda, un espacio físico, cabezas gestoras y mucha ganas

“Ser conocidas, no solo como las gestoras culturales y hacedoras de la danza independiente que ya somos, sino también como mujeres emprendedoras, buscadoras de oportunidades. Posibilitando que nuestro desarrollo sea una invitación a otros que, como nosotras, crean en el desarrollo cultural como un desarrollo de posible concreción”, añadió Illanez.

La cultura, como otros frentes de la actualidad, no atraviesa su mejor momento por la situación socio-económica. Ante esta consulta, Slavutzky afirmó: “Creo que todo presente en San Juan es producto de un mucho trabajo anterior personal de cada una de nosotras y de todos quienes vienen haciendo y forjando modos, identidades, formatos a lo largo del tiempo. Hay cosas que están enraizadas, casi como estructuras inamovibles o inquebrantables, otras que no tienen solvencia y tienden a desaparecer y muchas otras que surgen con nuevos aires y oportunidades ”.

“El presente es a cada momento, con cada acción y a cada paso. El futuro es directamente proporcional a eso”, agregó Giselle.

La cultura para cada una

Julia De Nardi

“Siempre pienso, para responder a este tipo de preguntas, lo que me produce a mí como ser humana y es, sobre todo, una posibilidad amplia de mirar el mundo. De descubrir la diversidad que somos como sociedad, de permitirme un pensamiento crítico, de leer, observar, escuchar y elegir qué y cómo pensar y vivir. Me permite vincularme con el entorno, me despliega de un pensamiento cerrado y conservador”.

Marisel Illanez

“La cultura es la forma de ser de la sociedad, sin cultura no hay sociedad posible. Los agentes culturales nos atraviesan en nuestra vida de principio a fin, desde que nacemos y hasta nuestra muere, e incluso después de ella. Somos permeables a la cultura, somos porque ella nos forja. No la podemos desconocer, hacerlo nos elimina como sujetos. En virtud de ello es que para mí ocupa un lugar fundamental, innegable e indiscutible. Prioritario y principal para el desarrollo en lo individual y de la sociedad en su conjunto.

Giselle Slavutzky

“La cultura es el tejido que nos permite emprender horizontes comunes. Es, además, una fuente de trabajo. La labor cultural no se agota en aquello que se produce sino que abarca los mecanismos que hacen la producción posible”.