Conmoción por la muerte de un histórico galán de televisión: tenía 39 años

Aunque nacido en España , el artista se hizo famoso por su trabajo en Estados Unidos, al encarnar al personaje de Darío Hernández en la popular “Days of our lives” , una de las series más longevas de la pequeña pantalla.

image.png

Posteriormente, el galán sumó dos nuevos éxitos a su carrera gracias a su trabajo en “The Bold and The Beatiful”, donde se puso en la piel de un jardinero involucrado en una trama criminal; y “Jane The Virgin”, donde encarnó a Fabián Regalo del Cielo, un actor de telenovelas que enamora a la protagonista de la serie.

El joven también trabajó en “Detrás del candelabro”, un film sobre la vida del pianista Liberace dirigido por el prestigioso Steven Soderbergh, responsable de clásicos como “Sexo, mentiras y videos”, “Erin Brockovich” y “Traffic”.

Lamentablemente, tras ese gran comienzo profesional, San Martín no volvió a tener grandes oportunidades y el último año no logró sumarse a ningún proyecto de cine, teatro o televisión, lo que podría haber influido en su drástica decisión final.

El actor también se alejó de sus redes sociales: su última publicación en Instagram fue el pasado mes de septiembre, cuando compartió varias fotos con amigos junto a la frase “Soñando con el verano”.

Tras la noticia del fallecimiento de San Martín, sus colegas le rindieron homenaje a través de sus redes sociales. La más conmocionada por el hecho fue la actriz Camila Banús. A través de su cuenta oficial de Instagram, la mujer expresó todo su dolor ante esta perdida irremediable: “Pepe, te amo y descansa en paz, amigo. Qué te puedo decir... Te amo mucho; ojalá hubiera podido contarte más”.