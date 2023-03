Con una "sorpresita" Master Chef anunció día y fecha de estreno

La propia Wanda Nara fue la encargada de revelar el día y la hora en que arrancará el reality show: el lunes 20 de marzo a las 21.30 horas.

El divertido cruce entre Donato de Santis y Wanda Nara.

Semanas atrás, cuando se grababan las presentaciones del ciclo, el cocinero recibió a la mediática con un ramo de flores y le dijo: “Estas flores son para vos. ¿Sabés por qué? Porque vos siempre supiste brillar con tu inteligencia, con tu habilidad”.

Divertida, Wanda le respondió: “No tanta inteligencia”. Donato la interrumpió para decirle: “No, vos sos inteligente”. La mediática se sinceró: “Si me ves hacer un huevo frito te matás”. El chef la animó: “Te vamos a enseñar todo. Adelante, ¡fuerza!”.

La frustrada llegada de Paula Chaves a "MasterChef".

La modelo cometió un grave error cuando dio a entender que ya tenía todo prácticamente listo para hacerse cargo del reality show de cocina: “Había un proyecto en el canal dando vueltas y mi manager tuvo una reunión en diciembre. Pero no tengo el nombre del proyecto. Todavía no me convocaron, pero ojalá, me encantaría poder hacerlo y me siento súper cómoda en el canal”.

Muy inteligente, Paula no ahorró elogios para el canal, en un intento muy poco disimulado para que le dieran la conducción del ciclo de Santiago del Moro: “Me encanta trabajar en Telefé, estoy desde hace cinco años y me siento súper cómoda, así que un proyecto de MasterChef estaría buenísimo. Me encanta, aparte este es de amateurs, no con famosos, así que me gusta más todavía”.

Sin embargo, pese a los desesperados esfuerzos de la mujer de Pedro Alfonso, Telefe optó por Wanda Nara, la hermana de su ex mejor amiga Zaira.