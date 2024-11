Con Jorge Lanata internado, qué pasará con su programa de radio

Estas últimas novedades se suman a las que trascendieron hace una semana: el viernes pasado se supo que Lanata estaba sin sedación desde el lunes 21 y ya podía sentarse. “Por suerte va re bien, los médicos están contentos”, aseguró en ese momento una de las personas de máxima confianza del periodista.

El jueves, a la mañana, antes de ingresar al hospital, donde Lanata se encuentra internado desde hace más de cuatro meses, Elba Marcovecchio volvió a hablar con la prensa. La abogada se mostró esperanzada por las leves mejorías que presenta el cuadro del célebre periodista y evitó hacer referencia al conflicto que mantiene con Bárbara y Lola Lanata. “Lo único que Jorge necesita es una sonrisa”, se excusó.

“Jorge está mejor, que es lo principal”, fue lo primero que le dijo Marcovecchio a los cronistas. Y sumó: “Yo reitero hasta el cansancio que está en las mejores manos del país y eso es lo importante”.

Asimismo, aseguró que ella ya tiene preparado su departamento para cuando a Lanata le den el alta médica, aunque -por ahora- esa posibilidad parece lejana. “Siempre estuvo [preparado], desde antes. No lo preparé ahora, esto está preparado de antes”, remarcó haciendo referencia a que había tomado las medidas necesarias por las internaciones previas del periodista.

En cuanto al nuevo conflicto familiar, Marcovecchio prefirió no brindar declaraciones. Según revelaron esta semana en el programa que conduce Mariana Fabbiani, Alejandra Mendoza, la apoderada del periodista, habría aprobado gastos por 51 millones de pesos. En consecuencia, Marcovecchio acudió a la Justicia con el fin de exigir una rendición de cuentas. Un rato después, en A la tarde, la mujer se defendió de las acusaciones. “La señora Marcovecchio dice que yo no le rindo cuentas. En junio le mandé por WhatsApp las cuentas de Jorge y le pedí expresamente que no gaste tanto porque los mayores gastos los hizo ella, y se enojó. Tengo el WhatsApp con ella. Después me invitó a su estudio a una reunión a la que fui y le mostré todos los gastos”, reveló en uno de los tantos audios que envió al ciclo de Karina Mazzocco.

image.png Jorge Lanata presenta una notoria mejoría en su estado de salud.

¿Qué pasará con el programa de Jorge Lanata en radio Mitre?

Tras los rumores que surgieron en las últimas horas sobre la continuidad o no del ciclo que conduce el periodista desde hace más de 10 años en radio Mitre (AM 790), Lanata sin filtro, LA NACIÓN se comunicó con las autoridades máximas de la emisora y aseguraron que tras una charla con sus hijas, Bárbara y Lola, se acordó que el programa seguirá hasta el viernes 31 de enero del año próximo, a la espera de un reemplazo en su programación 2025, que debutará el 3 de febrero.

Es decir, que todo este mes y el próximo, como sucedió desde que el periodista está internado, el ciclo seguirá en manos de Jesica Bossi y en enero, hará lo propio su colega Gonzalo Sánchez.

Fuente: La Nación