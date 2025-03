Cómo están los chats filtrados: ahora de una discusión de Cinthia Fernández y Yanina Latorre

Un ex Gran Hermano rompió el silencio e hizo un desgarrador pedido

Si bien no se sabe con exactitud lo que motivó a que se cruzaran tan fuerte, Fernández y Latorre no se trataron para nada bien en el chat grupal.

De acuerdo a los chats filtrados, la charla de las panelistas del programa conducido por Ángel de Brito iba lo más bien hasta que Yanina Latorre usó su conocido sarcasmo para dirigirse a Cinthia Fernández.

La mediática no tomó a bien un comentario que le hizo su colega y todo explotó. “Cinthia, no entendés nada”, lanzó Latorre. “Tan superior siempre. Disculpá no ser tan elevada como vos”, devolvió Fernández.

Luego, Latorre redobló la apuesta y le dijo lo mismo, pero con mayúsculas. “No te da”, agregó, hiriente. “A vos no te da para ser buena gente. Siempre denigrando”, devolvió y le explicó que le había preguntado cómo estaba porque creyó que le había pasado algo. “No me pienso quedar callada. Ya te pasás conmigo”, remató.

Latorre mandó varias risas y su compañera insistió. “Juro que no sé qué te pasó. Ahora chusmeo, pero no sé qué te pasó”, agregó Fernández. La conductora, entonces, fue más dura. “Sos panelista y no sabés qué pasa”, dijo.

Cinthia, entonces, esgrimió una defensa sobre sus palabras. “No, la verdad que no, porque estuve solo subiendo cosas porque tengo la casa inundada y en reformas, además de dos nenas enfermas. Así que me dediqué a mi casa y no prendí la tele. Lo preguntó por si te había pasado algo. Siempre tan agradable vos. Ojalá estés bien. Se ve que sí”, opinó.

“No vale la pena contestar. Cinthia, no entendés nada. No tenés humor. Andá a sacar agua”, dijo, furiosa e irónica, Latorre.

En el final del chat se ven unas risas que compartió Laura Ubfal, a lo que Latorre le dijo que la amaba, además de un comentario de Romina Scalora. “No sé qué te pasó y recién puedo leer todo, pero me alegra que estés bien. Estoy estallando de risa leyendo”, comentó, a pesar de la incomodidad que genera la charla previa.