Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi: "Nunca abusé de ella, yo estaba enamorado"

"Yo estaba enamorado de Julieta, me casé enamorado, tuve dos hijos enamorado, los hijos son queridos por las dos partes", expresó, mientras su ex no podía verlo ya que ella pidió no estar en la misma sala y las autoridades decidieron colocar un biombo.

Ante los jueces Lucía Leiro, Daniel Rópolo y Mariano Aguilar, Contardi volvió a negar las acusaciones de abuso sexual con acceso carnal contra su ex pareja, con la que se casó en octubre de 2011 y se divorció formalmente en noviembre de 2019.

"Yo por esta falsa denuncia, que le habíamos robado el departamento, casi pierdo un hijo. Cuando hicieron la falsa denuncia (por el departamento que compartían en el barrio de Belgrano), lo hicieron frente a un tribunal, ante un juez. Después de eso, viene simultáneamente, la denuncia de abuso sexual, que yo abusaba de ella en nuestro domicilio", recapituló.

Además, sostuvo: "Nunca pensé estar acá, me cuesta mucho, nunca tuve una relación con Julieta que no fuera consentida, siempre fueron consentidas, realmente. Yo sé que nos amamos, yo sé que nos casamos enamorados, tuvimos dos hijos enamorados".

Y mencionó cuando Prandi estuvo en un programa de TV de Susana Giménez en el que comentó "'si viene la nena, me encantaría'... hasta dijo el nombre. Se iba a llamar Lucía".

Cuando el abogado de Prandi, Javier Baños, le preguntó si alguna vez le había pegado a una persona, respondió: "No, jugando al futbol, una patada quizás".

Baños: "¿No es una persona violenta?"

Contardi: "No, la verdad que no".

Baños: "¿Julieta es mala madre? ¿Es una perversa?".

Contardi: "La diferencia mía con Julieta es que yo nunca voy a hablar mal de la madre de mis hijos".

El acusado también detalló cómo se conoció con la modelo. "En el '99 voy a Pinamar, ella era promotora de Mercedes Benz, ahí la conozco. Me dijo que estaba de novio con un deportista. Me dio una calcomanía y el (número de) teléfono, nunca la llamé".

Más adelante, reconoció una publicidad de jeans en la parada del colectivo, con Prandi como protagonista.

"A través de un conocido, empezamos a hacer contacto y empezamos a vernos. Esto duró poco, no fue una relación seria, ella hizo su vida, yo hice la mía. En el 2008, 2009, nos volvimos a encontrar", completó. Fue el principio de una historia que iba a tener un final impensado.

