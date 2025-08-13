miércoles 13 de agosto 2025

Fallo judicial

Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi

La Justicia encontró culpable a quien fuese pareja de la modelo, quien no se encontraba en la sala al momento de conocerse la condena

Por Redacción Tiempo de San Juan
Julieta Prandi y su ex Claudio Contardi

El empresario Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión en la causa por los delitos de abuso sexual contra la actriz y conductora y fue detenido inmediatamente. Así lo determinó este miércoles el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.

La audiencia comenzó pasadas las 11 de la mañana y el veredicto se leyó sin la presencia de Prandi en la sala.

El fiscal Christian Fabio había solicitado una pena de 20 años de prisión para el imputado por los cargos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima”; la querella, en cambio, reclamó 50.

Contardi, quien desde el viernes pasado tiene prohibida la salida del país, había planteado la nulidad.

La resolución de los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar llegó tras un calvario de diez años. Si bien los abusos habrían ocurrido entre 2015 y 2018, la investigación se inició recién en 2021 a partir de la denuncia de Prandi ante la UFI N° 4 de Escobar.

Este lunes la actriz se refirió a cómo atravesaba las últimas horas previas al desenlace judicial: “Para mí, tener que verme en todos lados y que se reproduzcan mis palabras es muy fuerte. Lo vivo con mucha angustia, con mucha ansiedad. Necesito que llegue el miércoles, de verdad escuchar una condena ejemplificadora y que finalmente lo detengan por mi bien, por el bien de mi familia, porque cualquier cosa me puede pasar a mí y a cualquiera de los míos”.

Durante el juicio, el fiscal Fabio sostuvo que la relación estuvo marcada por violencia física, psicológica y simbólica. En cuanto a los abusos sexuales, confirmó que ocurrieron entre julio de 2015 y marzo de 2018, en el domicilio del matrimonio, ubicado en el barrio privado “Septiembre”.

El representante del Ministerio Público Fiscal, aseguró en su alegato que Contardi abusó sexualmente de Prandi en reiteradas oportunidades, "ejerciendo amenazas y violencia física tomándola del cuello y del cabello por detrás y accediendo a ella carnalmente, ejerciendo violencia psicológica, diciendo que era su obligación tener relaciones sexuales por ser su mujer".

Además, calificó la vida de la actriz como un “infierno”. El fiscal consideró como agravantes la prolongada duración de los abusos, el daño a la salud psicofísica y el perjuicio causado a sus dos hijos en común.

Por su parte, la querella solicitó una pena de 50 años de cárcel, enumerando como agravantes la “magnitud del injusto, el daño lacerante producido y la perversidad brutal del imputado”.

“En este caso no hay ninguna necesidad de prevención especial positiva, la cual tiene que ver con la resocialización de un sujeto, nosotros consideramos que esta persona es incapaz de ser resocializado. Queremos garantizar la seguridad de Julieta neutralizando a esta persona que nos parece completamente peligrosa”, explicó al respecto el letrado Javier Baños.

