Cinthia Fernández se compró una lujosa camioneta de 22 millones de pesos

En su perfil de Instagram, Cinthia Fernández compartió un video con su nueva adquisición de lujo y dejó a sus seguidores impactados.

“Me voy a manejar porque hoy saco la visa”, se la escucha decir a Cinthia mientras abre la puerta de su Toyota SW4 Sr, una camioneta que está valuada en US$59000, es decir, 22 millones de pesos.

Cinthia Fernández escrachó a Matías Defederico por no regalarles nada para Navidad a sus hijas

Para Navidad, Cinthia Fernández ya había aprovechado la oportunidad de exponer a Matías Defederico, padre de sus hijas.

"Para el Día del Padre te mando un pedazo de queso", había escrito la exvedette en sus stories de Instagram. Es que Cinthia se indignó al enterarse que Papá Noel no había pasado por la casa del exfutbolista.

Cuando sus seguidores le preguntaron por qué Defederico no había comprado regalo de Navidad para las nenas, Cinthia reveló la insólita excusa que le dió. "Dijo que no pasó (Papá Noel) porque no hicieron la cartita". Tremendo