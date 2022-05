Cinthia Fernández mostró cuánto le pasa Matías Defederico de cuota alimentaria y es una burla

Son futbolistas y en su época de mayor rendimiento deportivo facturan millones pero resulta ser que, después, no tienen un mango para hacerse cargo de sus hijos. El caso podría ser el de cualquiera pero esta vez es de Matías Defederico , quien mantiene un conflicto histórico por la cuota alimentaria que le pasa a Cinthia Fernández por tres niñas.

No es la primera vez que Cinthia cruza al padre de Charis, Bella y Francesca para quejarse del poco dinero que aporta para el crecimiento de las pequeñas. La última vez, se había hecho viral el ticket del supermercado donde la panelista de "Momento D", mostraba que no le alcanzaba para mantener a sus tres hijas.

matias defederico.webp Matías Defederico aporta 17 mil pesos por mes de cuota alimentaria por cada una de sus hijas.

Ahora, harta de los conflictos, decidió hablar y contó el monto exacto de dinero que Matías Defederico le pasa todos los meses por las niñas que tienen en común.

"Me pasa 55 mil pesos a razón de 17 mil pesos por cada nena. Para un montón de gente es un montón y lo respeto pero no es mi realidad y no es lo que tengo que recibir", se quejó Cinthia en LAM.

“No solo no aporta lo que tiene que aportar. Es un deudor, es violento”, reclamó la madre de las pequeñas luego de un fuerte escándalo que vivió el fin de semana porque Defederico no la dejaba entrar al barrio donde las hermanitas tienen su campus deportivo.

Luego, Cinthia Fernández continuó su descargo contra Matías Defederico acusándolo de haberse ido de vacaciones dos veces y haberse comprado recientemente un auto cero kilómetro. "Viaja en avión, come afuera todos los días, muestra su nivel de vida. Se compró una casa, un auto cero kilómetro cuando se separó. Se puso un negocio. ¿A vos te parece que no tiene guita para pasarme? Si no tenés guita andá a laburar más como hago yo", sentenció la vedette.