Cinthia Fernández mostró cuánto dinero le pasa Matías Defederico por mes

Un capítulo más en la guerra de Cinthia Fernández y Matías Defederico . Ella acusó a su ex suegra de bruja, su ex suegra la acusó de haber querido abortar su primer embarazo y todo terminó con una demanda.

cinthia fernández 2.jpg

No es la primera vez que la vedette se queja por el monto que le pasa el ex futbolista y ya había adelantado que para lo único que le alcanza es para comprarles yogurt y galletitas a las niñas. Ahora un seguidor le dio pie al consultarle si Defederico pagaba la cuota alimentaria por la mitad o no la pagaba nunca.

cinthia fernández 1.webp

En la captura se puede ver que lo que debería pasar el papá de las nenas es $168.828 pero paga nada más que $55.000 para mantener a sus tres hijas, es decir, $113.00 menos de lo que corresponde.

CINTHIA FERNÁNDEZ MOSTRÓ LO QUE GASTA EN EL SUPERMERCADO

Hace unos meses, la panelista de Momento D mostró el ticket del supermercado y cuánto gasta para que sus hijas coman quejándose de lo que le pasa Matías Defederico.

“Sin frutas, verduras ni artículos de limpieza. Para un montón de gente es un montón y yo lo respeto, pero no es mi realidad y no es lo que tengo que recibir”, aseguró Fernández.

“Él se fue de vacaciones dos veces, viaja en avión, come afuera todos los días, muestra su nivel de vida, se compró una casa, un auto cero kilómetro cuando se separó, se puso un negocio. ¿A vos te parece que no tiene guita para pasarme? Si no tenés guita, andá a laburar más como hago yo que tengo tres laburos. Y si así no te alcanza, si no tenés plata, al menos no rompas las pelotas”, argumentó con razón Cinthia.