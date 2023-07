Cinthia Fernández habló de la exorbitante cifra que le debe su ex por la cuota alimentaria

“Es tan poca plata la que me pasa que ni me acuerdo. Son tremendos, él y su madre. Me pidieron el alquiler de la mitad de mi casa, imaginate. Ellos van ratas por la vida como si nada, viven una vida carita, pero para las pibas, nada”, indicó la mamá de Charis, Bella y Francesca.

“Me debe 40 mil dólares de alimentos ”, soltó Cinthia. Impactado, Oscar 'Negro' González Oro, indicó: “Ella es talentosa, trabajadora, querida… pero las nenas tienen derecho a que paguen lo que debe. Arrancamos una campaña para que lo haga, ¿tenés tiempo para esperar?”. “Hace cinco años que espero y nada”, respondió la panelista a puro sarcasmo.

“Yo toda la vida gané menos que él. Si hoy pasa al revés es porque me rompo el lomo laburando. Pero bueno, pasa esto de que la madre ‘siempre tiene que poder’. Él está inhibido hasta la médula y embargado de todos lados. Pasa bienes y propiedades a nombre de otra persona para zafar”, concluyó Fernández.

Cinthia Fernández cruzó a un invitado en 'Nosotros a la Mañana' (El Trece), y Oscar ‘Negro’ González Oro, tuvo que intevenir para pedirle que se callara y no interrumpiera.

El día de ayer se hizo viral la noticia de un joven que le pegó una patada a un árbitro en pleno partido y lo dejó inconsciente en la cancha. Hoy, el joven que actuó con dicha violencia decidió quitarse la vida. El hermano del fallecido realizó un móvil con el ciclo de El Trece, para hablar al respecto, pero tuvo un fuerte cruce con Cinthia.

“Esa ‘varona’ está juzgando una patada que se dio en un momento de bronca y la bronca la generó el referí”, lanzaba el entrevistado, dirigiéndose a Fernández. “No sea irrespetuosa. Usted está juzgando a mi hermanito. No sea irrespetuosa, cuando yo hablo, usted se calla”, agregó.

“Voy a juzgar que le dio una patada en la cabeza”, sostuvo la expareja de Matías Defederico, mientras el Negro Oro le pedía, por favor, que haga silencio y no se cruce con el invitado que estaba en el móvil. “Me callo solo porque me están callando”, indicó Cinthia, mientras el entrevistado no dejaba de cuestionarla.

“Me llamo Cinthia y me callo porque parece que todos los hombres me están callando y no puedo ejercer mi derecho”, lanzó muy molesta.

Con la intención de domar de una vez por todas el desorden que había al aire, y con la paciencia un poco agotada, el Negro González Oro, disparó: “¡Dejame que me diga qué llamado recibió el hermano!”, y ella, ya enojada y con resignación, sostuvo: “Bueno, listo. No pregunto”. “Como vos quieras, pero no interrumpas más”, cerró el Negro.