Cinthia Fernández destruyó a Daniel Osvaldo tras su desesperado pedido de ayuda

Cinthia Fernández preguntó: “¿Para la joda siempre disponible de plata y tiempo? Acting, manipulación, cinismo. Son iguales... Cinismo, ponele”.

Lee más: Jimena Barón, sobre el pedido de ayuda de Daniel Osvaldo: "Me enteré por el video"

Ante las críticas de varios cibernautas por su actitud, la combativa mediática declaró: “Vi cosas suficientes en chats de este sujeto para pensar que quiere compasión y que fue una porquería con los hijos y sus madres”.

Y cerró expresando con suma contundencia: “Si es verdad lo que le pasa, la vida se las está cobrando y aplausos por ello. Pero… cero pena me ocasiona”.

El mensaje de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández contra Daniel Osvaldo.jpg

Qué dijo Daniel Osvaldo

“Quiero contarles algunas cosas de mi vida... no sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande”, arrancó el ex de Jimena Barón en el video que subió a sus redes sociales.

Y añadió: “Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y lo quería contar y compartir con ustedes”.

El ex jugador detalló sus problemas: “Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicación. Tengo una enfermedad muy específica: falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones, por enojo. Caigo en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor”.

Osvaldo fue muy sincero: “Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa, no salgo a ningún lado. No hago nada productivo de mi vida. A veces no me dan ganas de salir de la cama, ni me dan ganas de bañarme”.

Y agregó: “Quiero contar todo esto porque creo que es la única manera que yo pueda salir, y es que la gente se entere de lo que me está pasando. He caído en adicciones muy feas, que llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho. Y yo también quise y quiero mucho. Me hace no tener ganas de ver a mi familia. No tener ganas de compartir cosas con mis hijos”.