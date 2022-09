Cinthia Fernández blanqueó cuánto dinero tiene para ensuciar a Matías Defederico

Cinthia Fernández está cada vez peor. Su guerra con Matías Defederico no tiene fin y ella está dispuesta a exponer cada detalle de su vida privada con tal de ganar la batalla legal y mediática contra el padre de sus hijos.

El viaje a Punta Cana de Cinthia Fernández con las nenas terminó de pudrir la historia y ahora los ex se tiran con de todo por la televisión. Analía Frascino, su ex suegra, acusó a la panelista de Momento D de no poner las cosas a su nombre para evitarse pagar los juicios que ha perdido.

Para contrarrestar las versiones de la madre de Matías Defederico, Cinthia usó su perfil de Instagram y la instó a investigar cuánto dinero tiene. “Investigan mi patrimonio. Tengo un Honda Fit y una Mercedes que me regalo mi expareja, cuya compra se efectuó en parte con la venta de mi anterior camioneta, y el 08 fue una tortura que me lo firmara”, reveló la ex vedette para contestarle a Frascino.

Es que la mujer también instaló la idea de que fue Defederico el que salió perjudicado cuando Cinthia hizo la compra de esos vehículos. La bailarina no se la dejó pasar.

cinthia fernández 2.jpg La publicación con la que Cinthia Fernández le contestó a Analía Frascino.

"Para información de la señora era mi plata porque correspondía al valor de dos autos míos anteriores, que nunca vi la plata de esa venta (uno ganado en lo de Susana y otro comprado cuando no lo conocía a él)", manifestó la famosa.

Furiosa por lo ocurrido, Cinthia también tuvo que salir a aclarar cuál es el verdadero valor de la casa donde vive y qué porcentaje le corresponde. “Agrego la mitad de esta casa, que no sé en qué se basan para decir que sale la plata que publican (tremenda desubicación) porque hasta el punto que yo sé nadie vino a tasarla y ustedes agentes inmobiliarios que yo sepa no lo son”, cerró muy enojada.