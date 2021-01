¡10 puntos para Griffindor! Harry Potter podría tener su serie de TV

Hace instantes, The Hollywood Reporter anunció que HBO Max está preparando una serie live-action basada en el best seller y también éxito de taquilla: Harry Potter. Según el prestigioso medio, recién está en desarrollo y se encuentran buscando guionistas para el proyecto. Aseguran que entre los productores se encuentran haciendo tormenta de ideas, pero todavía no hay nada definido.

"The Hollywood Reporter" es una de las revistas más importantes e influyentes en la industria del entretenimiento.

El Live Action es una forma de hacer películas usando actores y actrices reales pero que son filmados dentro de animaciones 2D o en animaciones digitales. Desde HBO Max y Warner dijeron que no está en sus planes una serie sobre el universo del mago de la cicatriz. Sin embargo, fuentes cercanas a las productoras le confirmaron al Hollywood Reporter que sí. ¿Quieren que sea una sorpresa?

Los fans deberán estar atentos a las próximas novedades, si es que las hay. Existe la posibilidad de que desde HBO y Warner no han hecho anuncios porque planean una sorpresa y por otro lado, si no pretendían hacer una serie sobre Harry Potter, la presión de los fans por los rumores sean el empujoncito que necesitan para darle vida al proyecto.