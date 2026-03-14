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Chayanne cerró su paso por Argentina con un descomunal show en Vélez

El puertorriqueño hizo vibrar al Estadio José Amalfitani, en el marco de su gira mundial Bailemos otra vez Tour 2026, en este sentido.

Por Agencia NA
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En el día del cantante, el reconocido artista puertorriqueño Chayanne cerró su paso por Argentina, con un descomunal show, en el Estadio José Amalfitani, en Vélez Sarsfield, un concierto colmado, que agotó todas las entradas en el marco de su gira mundial “Bailemos otra vez Tour 2026”.

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Tras cinco sold out en el Movistar Arena y dos conciertos en el estadio Instituto Atlético Central, el artista demostró nuevamente su amor por el público argentino en una noche cargada de energía, tal es así, que su aparición fue ovacionada por los miles de presentes.

El espectáculo previo estuvo a cargo del cantante y actor Maxi Espíndola: “Es el segundo show que tengo el agrado de abrir de Chayanne, el primero fue en el Movistar Arena, y las fans se superan en cada concierto”, señaló el artista.

Con producción de Fénix Entertainment y acompañado por una exquisita banda en vivo y el cuerpo de bailarines, Chayanne recorrió gran parte de su repertorio, con una combinación de canciones históricas de su carrera, piezas recientes y grandes éxitos, así logró que varias generaciones cantaran y bailaran al unísono.

Con una puesta en escena imponente, el músico comenzó la velada con un compilado entre “Bailemos otra vez”, “Salomé” y “Bum bum” en este contexto, las pantallas inmensas y el diseño de luces permitieron una coreografía armónica entre momentos de mayor intensidad, con pasajes íntimos y emotivos.

Con un vestuario total black y brillos en la camisa, no paró de bailar y sonó “Provócame”, seguido por ”Caprichosa”, ambos con un destacable nivel de energía que contagió a cada uno de los presentes.

Después de las reconocidas piezas y en un grito sostenido, saludó: “Buenas noches Buenos Aires, que especial y bonito estar en Argentina, son cosas que uno no espera, es increíble. Gracias por abrirnos las puertas de sus casa con tanto amor. Todo esto se hizo con cariño, amor y para ustedes. Ustedes manden que yo obedezco”, sostuvo el puertorriqueño antes de interpretar “Cuidarte el alma”.

Durante “Encadenado a este amor”, Chayanne, se acercó a las manos del público y demostró porqué cuenta con más de 50 millones de álbumes vendidos, es uno de los creadores e intérpretes con más canciones en el primer lugar de la lista Billboard Hot Latin Songs en más de 40 años de exitosa carrera.

El show continuó con “Baila, Baila” y “Y tú te vas”, éxitos que demuestran su lugar como pionero en combinar el arte musical, acompañado con rápidos movimientos bailados.

“Las siento a todas en mi corazón. Es un momento muy especial. En la vida no doy nada por hecho y siempre hago las cosas como si fuera la primera vez. Siento este cómo mi primer show en Argentina. Todos estos discos fueron en distintas etapas. El vídeo de ‘Y tú te vas’ lo hice acá en Argentina, me abrieron la pista en Ezeiza. Con ‘Torero’ tuvimos que cerrar calles, casi me matan, pero fue hermoso e inolvidable”, relató el artista.

En línea, recordó: “Muchas memorias. Me acuerdo en Tandil cuando saludé a Susana -Giménez- y terminé en su programa. Me acuerdo de -Marcelo- Tinelli y el amor que me dieron ambos. Así como la novela de ‘Provócame’. Después puse voces en Disney como la de Rapunzel, ‘tírame tu cabello’. Estuve en el escenario desde los 10 años y ya pasaron 20 -bromeó- de eso. Bueno, 30, 40 años. Pero, yo me siento entero”.

Seguido, llegaron éxitos bailados, con ritmos rápidos y baladas como “Yo te amo”, “Volver a nacer”, “Completamente enamorados”, que tuvieron lugar antes de que el vocalista presentó a su equipo y agradeció a los medios de comunicación, así como “a los verdaderos protagonistas” que ovacionaron con la misma energía, junto a la canción “Fiesta en América” que sonó con un desborde energético.

“Humanos a Marte”, “Cómo tú y yo”, “Madre Tierra”, llegaron antes un nuevo agradecimiento: “Siempre estaré amarrado a ustedes porque así lo quiero. Hacía mucho tiempo que no venía, nos agarró una pandemia, pero nada se olvidó. Acá estoy, con el corazón en la mano para ustedes”, sostuvo mientras contenía las lágrimas y añadió: “Es nuestra última noche”.

“Lo dejaría”, fue la previa al cierre, sin embargo y ante el pedido de la gente, las luces se volvieron a encender con “Tiempo de vals”, “La Copa y el vino", con la que invitó a una fanática a bailar a su lado, continuada por la reversión de "Un siglo sin tí", junto a Luck Ra y su participación especial en el show.

El cierre estuvo a cargo de “Torero”. Fiel a su estilo, el cantante se mostró cercano y agradecido. Entre canción y canción, hubo gestos de complicidad, sonrisas y palabras de cariño. La gira continuará por República Dominicana, México y España.

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