¿Celia, la mamá de Lionel Messi, en el Bailando 2023?

Acto seguido, De Brito leyó al aire un mensaje de Whatsapp que le envió la madre del mejor jugador del mundo a su teléfono celular. “No, ¿quién soy yo para ir a evaluar a alquien? ¿Con qué cara juzgo a alguien? ¡Ni loca!”. Luego, continuó con el relato de la boca de la propia mamá de Lionel.

“Según Marcela Tauro dice que mi hijo no me deja, jajaja, como si ella hablara con Lionel”, continuó diciendo Celia en el mensaje. “¿Ves lo que te digo que es brava?”, repitió Yanina. Y la mamá de Lio continuó: “Me da risa, con el bajo perfil que tiene Lionel yo no haría una cosa así de ninguna manera y además no me colgaría de él, yo no soy nadie” Antes de despedirse, la abuela de Ciro, Thiago y Mateo Messi aseguró que “un día va a ir al programa a visitarlos”.

En tanto, Ángel reveló el mensaje que le envió Lio Messi a su teléfono: “Marcelo está loco, cuando se le pone algo en la cabeza no para más”.

Así las cosas, en la mañana del jueves, durante el ciclo Desayuno Americano, estuvo invitado al estudio conducido por Pamela David nada menos que Marcelo Tinelli. Allí, desde la mesa redonda de la cocina, le preguntaron directamente al conductor de Showmatch si era verdad que le había hecho la propuesta de estar dentro del jurado del certamen a la mamá de Messi.

“Se lo propuse a Celia cuando estuvo comiendo en casa con Leo la otra vez, el único tema ahí es que me parece que a ella le da medio pudor, de juzgar a la gente nada más. Pero yo le pedía aunque sea esté en una gala a la semana”, comenzó contando Marcelo.

Y luego continuó con el relato de su propuesta para convencerla: “Celia sabe más de televisión que todos los que estamos acá, sabe más del programa de ustedes que ustedes mismos, la programación de América la conoce de arriba a abajo, conoce a todos los artistas que están, le digo ‘Pero tenés que hacerlo’”.

Acto seguido, el conductor explicó que ella podría hacerlo tranquilamente porque está en Rosario. “Está cerca, está acá nomás”, insistió. Después, mirando a cámara, Marcelo le habló directamente: “Celia: ayer lo escuché a Ángel, y para mí tenés que hacerlo. Una vez por semana”.

El periodista Gustavo Grabia le preguntó a Tinelli si la opinión de Lionel jugaba en la decisión de su mamá. Y Marcelo fue contundente: “Yo creo que la opinión de los hombres de la familia a veces dice mucho más con las miradas que con las palabras y por ahí condiciona a Celia en algún lugar. Pero yo lo dije adelante de Leo cuando estaban comiendo en casa, yo le dije a Celia y Leo agachó la cabeza y siguió comiendo, no dijo nada”.

Luego, Marcelo trató de suavizar sus propias palabras. “A Leo le mandamos un beso, el otro día hablamos”. Y antes de concluir le habló al astro del fútbol: “Un día tu vieja nada más, si sabe más del Bailando que nosotros”.