Carolina Baldini habló de la carta documento que recibió del Cholo Simeone, su ex marido.

En una entrevista con Juan Etchegoyen , para Radio Mitre , la modelo dio detalles de lo ocurrido: “Me llegó una carta documento del Cholo y la verdad es que siempre me van a preguntar. Fui mujer de una persona que es pública y tengo tres hijos que juegan al fútbol, todo está ligado al fútbol y es normal que me pregunten por mi vida y no me molesta para nada, pero si me sorprendió la carta documento ”.

Carolina remarcó: “No sé a quién se le ocurrió mandarme una carta documento, pero si me sorprendió... pero ya está, son cosas que pasan y no te puedo contar nada más. Yo hablo perfectamente y soy libre de hablar, no hablo mal de nadie, sino te hubiese dicho de esto no hablo. No tengo problema de hablar, soy sincera y no tengo nada que ocultar. Me sorprendió que me envíen una carta documento porque no había dicho nada malo”.

“¿Crees que la idea de mandarte una carta documento fue del Cholo o de otra persona?”, consultó Etchegoyen, a lo que Carolina respondió con mucha ironía: “Te lo dejo a tu criterio, como Karina Olga (Jelinek)”.

Es importante remarcar que, según los rumores, ni a Simeone ni a su actual pareja le habrían gustado las declaraciones de Baldini en LAM, el programa de Ángel de Brito, por eso los abogados del entrenador le enviaron un mensaje intimidatorio a la modelo pidiéndole que “cese inmediatamente de hablar de la vida personal del señor y de cualquier anécdota vivida durante el matrimonio, su proceso de divorcio o derivados. Nuestro cliente se reserva el ejercicio de cuantas acciones le asisten en derecho en defensa de sus legítimos intereses”.