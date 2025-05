Carmen Barbieri recibió el alta y contó el motivo que la llevó a estar en terapia intensiva

“Estoy bien, un poco débil todavía, pero bien. Por suerte no fue algo grave”, expresó la actriz y conductora, quien reveló que permaneció un día y medio en la unidad coronaria, donde le realizaron una batería de estudios médicos.

Consultada sobre si había sufrido un infarto, Barbieri fue clara: “No. Le pregunté a los médicos y me dijeron ‘no podemos decirte exactamente qué fue, pero sí lo que no fue: no tuviste un infarto, ni grande ni pequeño’”.

La artista detalló que los exámenes incluyeron controles en la arteria aorta, análisis para descartar problemas de circulación, trombosis o daños en las venas. “Fue un dolor muy fuerte que me agarró a las 5 de la mañana y luego otro a las 8, me dolía hasta la espalda. Incluso me hicieron estudios en la columna porque podría haber sido un pinzamiento”, explicó la madre de Fede Bal.

Barbieri ya se encuentra en su casa recuperándose y, aunque aún se siente con poca energía, se mostró tranquila por los resultados médicos y agradecida por el apoyo recibido.