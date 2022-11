Canta Conmigo Ahora: Tinelli se pudrió de Bebe Contepomi y lo cruzó en vivo

El último jueves fue noche de revancha en Canta Conmigo Ahora , oportunidad que se le da a los participantes que tuvieron un buen desempeño pero quedaron fuera de los podios. Así pasó Lujo Burgos con una versión de "Sin documentos", el clásico de Los Rodríguez, muy festejada por Bebe Contepomi. " Siento que no es una canción para brillar, para dar esos gritos que hacen que todos se levanten. Pero cantó cada palabra con precisión, se entendió perfecto, con una dulzura cómo llevó la métrica. Es una canción pop flamenco rock, no es para gritar: 'Uuuhhhh' ", comentó el periodista, provocando las risas de sus colegas.

Brian Tellechea eligió "Te vi venir" de Sin Banderas para tener su revancha y avanzar en el certamen

Entonces Bebe explicó que cuando un participante grita todos se levantan y Tinelli le remarcó que lo notaba enojado. "Porque percibo que no va a tener un buen puntaje y me parece una injusticia, por eso me enojo", se justificó Contepomi, no sin razón dado que solo alcanzó 68 puntos. Pero el cruce no terminó ahí.

Es que a continuación le tocó a Brian Tellechea, cuya interpretación hizo levantar a varios jurados rápidamente, como a Nati Cociuffo, a quien Tinelli le dio la palabra. Pero mientras Cociuffo estaba dando su devolución, el conductor la interrumpió porque notó que Contepomi le hablaba. "Basta de hablar, usted está hablando hoy. Le estoy hablando a Nati y usted le está hablando. Es un discutidor serial", enfrentó nuevamente Tinelli al Bebe.

"Habría que hacer un segmento que se llame Polémica en el Canta Conmigo Ahora y usted está en todas", agregó el conductor, picante. Buscando justificarse y para cerrar el momento, Contepomi explicó: "No, no, tengo una excelente relación con todos... En realidad, ella me estaba retando a mi. '¿Ves que no te parás vos tampoco?', me dijo. Y le di mi opinión, que no me la preguntaste, así que no la digo".

Marcelo Tinelli suele emocionarse con las historias de vida que los participantes cuentan en Canta Conmigo Ahora. Recientemente, no pudo contener las lágrimas al recibir a Gaspar Gigena, un joven que logró que los 100 jurados le den su voto positivo, un récord total en la competencia. "Uy, qué fuerte, muchas gracias. Vine con mi ídolo número uno, mi papá", comentó el joven luego de recibir el puntaje.

"Te felicito viejo, tenés un hijo maravilloso", lo felicitó Tinelli al padre del chico. "Yo también canto, hoy compartimos escenario juntos y realmente es una cosa de locos. Yo todavía no veo esa luz ahí atrás, sé que lo hace muy bien pero todo lo que ven ustedes lo ve todo el mundo y me duele que yo no lo pueda ver, pero sé que es un gran artista", dijo el hombre, en referencia a la poca confianza que tenía en el talento de su hijo. "Eso que todos ven hoy lo vi. Hoy me emocionaste hijo con toda el alma. No lo veía, gracias, gracias", sumó emocionado.