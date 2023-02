Cande Tinelli opinó sobre el romance de Guillermina Valdés con Santi Maratea: ¿qué dijo?

"¿De lo que era antes con Guille (Valdes)?", le preguntó el cronista del programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, sin dejar pasar la oportunidad. Y Cande se la bancó y respondió sin casete: "Exactamente. Está más liberado. Viste que a veces en las relaciones uno cambia. A mi me pasó también, nos pasa a todos".

"Yo a mi viejo lo veo feliz, con ganas de laburar, radiante. Con proyectos. Está fuerte. En un buen momento con él mismo. Las hijas lo bancamos fuerte y en todo lo que quiere hacer. Si quiere hacer tiktoks que los haga, si quiere ser streamer.... Mientras que él sea feliz...", destacó Cande sobre el presente del histórico conductor de ShowMatch.

Luego, la hija de Soledad Aquino y Tinelli, se refirió a los rumores que surgieron en los últimos días sobre una supuesta relación entre Guillermina y Santiago Maratea.

"No, no me sorprendió. Me parece bien. Yo capaz estoy viendo una Guillermina que no conocía, pero me parece que está bien. Si ella es feliz y está enganchada, está buenísimo", aseguró.

Luego, al hablar de ella, agregó sobre lo que le genera actualmente la exmujer de su padre: "La veo más suelta, más relajada. Un poco más...(hizo el gesto de amor y paz). Pero está todo bien, está buenísimo. Hay que probar cosas distintas".

"No me sorprendió", sostuvo Cande Tinelli sobre el romance de Guillermina Valdés y Santi Maratea.

Sobre la reacción que tuvo su padre ante la supuesta nueva relación entre Maratea y Valdés, la cantante reconoció que es incómodo para el conductor pero que debe afrontarlo como lo hizo con relaciones anteriores.

"Sí, le debe haber dado un poco de celos como nos puede dar a todos cuando se enteró de que su ex estaba en una relación, pero iba a pasar y me parece súper natural. No es que es algo que lo veo mal ni que está deprimido. Está todo bien", sentenció Candelaria.

Candelaria Tinelli contó que Fede Bal intentó coquetear con ella

Este lunes Candelaria Tinelli debutó como panelista en LAM (América, lunes a viernes a las 20) y fue Ángel de Brito quien no perdió la oportunidad de consultarle por varios temas. Uno de ellos fue un rumor que había trascendido hace un tiempo y del cuál él se enteró y aprovechó para hacer mención en vivo.

"¿Vos saliste con Fede Bal?", le consultó el conductor. "Guauu, no. Me invitó una vez a Carlos Paz, pero ni en pedo”, contestó la ex de Coti Sorokin.

“Perdón, Fede Bal, no te conozco, pero sí me invitó, me dijo que me mandaba un helicóptero, me daba a Christian Grey. Un miedo ese helicóptero”, reveló, en referencia al intento de seducción que empleó el actor de Kinky Boots.

“No es mi estilo, no lo conozco. Estoy leyendo todo esto que está sucediendo, pero no lo conozco. Defiendo a la mujer siempre”, concluyó la hija de Marcelo.

FUENTE: Clarín