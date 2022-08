Camila Homs y el motivo por el que podría terminar separada de su nuevo novio

Pobre Camila Homs , no da pie con bola en el amor. La ex de Rodrigo De Paul no solo tiene que ver cómo su ex rehace su vida con Tini Stoessel sino que parece ser que tampoco le va muy bien con Charly Benvenuto , quien por ahora sigue siendo su pareja.

"Ayer les mostré las fotos de Cami Homs con su nuevo novio en Madrid. Cuando vi las fotos dije 'me gustaría charlar con alguien que los haya visto ahí en Madrid'. Y llegué a una persona que los atendió", arrancó contando el chusmerío Berardi.

camila homs 2.webp Camila Homs y Charly Benvenuto en Madrid.

Es que la panelista está dispuesta a hacer lo que sea para conseguir información sobre la nueva vida de Camila Homs lejos de Rodrigo De Paul.

"Esta persona me dijo: 'Sinceramente, los vi aburridos a más no poder. Ni hablaban. En la comida ella estaba todo el tiempo con el teléfono. No había miradas, ni besos, ni abrazos, ni nada", comentó la panelista y dejó a todos en shock. Es que Charly Benvenuto se convirtió en el principal apoyo de Camila cuando el escándalo con Rodrigo De Paul aún estaba en el centro de la escena.

Berardi ya sospechaba esto con solo ver las fotos de Instagram que la rubia subía junto a Charly y la confirmación vino del mozo para sentenciar la relación para siempre. "Vieron que en las fotos no hay demostraciones de cariño. Las fotos me dieron como que estaban embolados. Y esta fuente me dijo que no los vio muy apasionados. Si esto no te sale al principio de la relación... A mí me resultó raro", cerró contundente.