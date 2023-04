Bombazo: Jey Mammon anunció que vuelve a la televisión

JEY MAMMON: "PRONTO voy a VOLVER a la TELEVISIÓN"

En ese punto, el animador soltó una bomba periodística inesperada al remarcar: “Así que pronto vamos a volver a la tele, obvio”.

Esta declaración generó mucha sorpresa porque el artista fue dado abruptamente de baja de Telefe tras ser acusado de abuso por Lucas Benvenuto.

Días atrás, Jorge Rial ya había hablado del posible retorno de Jey Mammón a la pequeña pantalla: "Les dijo a un par de amigos que va a volver a Telefe. Que va a volver a conducir ‘La Peña de Morfi’. Yo escuché un audio de unos de sus amigos".

El conductor de C5N dudó de esta versión: “Aparentemente a Telefe le habría servido todo esto (en relación a las entrevistas exclusivas que dio Mammón a varios canales), y que de común acuerdo le pidieron que se borre por un tiempo. Que saliera un poco de escena y cuando baje un poco la polémica volvería a trabajar a Telefe. A mí me suena raro. Repito, esto es una versión de Jey”.

Nazarena Vélez le soltó la mano al artista

Nazarena fue la primera figura en confiar en Jey Mammón y darle un lugar destacado en sus obras teatrales, sin embargo, al enterarse de la acusación de abuso en su contra, decidió cortar toda relación con él.

La joven declaró en LAM: "Para mí es una situación muy difícil, te lo juro por Dios, Ángel, y es muy doloroso. Yo me siento decepcionada, siento mucho dolor porque de verdad lo quería mucho a Jey y entonces, para mí, una cosa es ver ese pibe que la luchaba, que uno lo quería ayudar, bueno, copado y existía este Jey paralelo. Insisto algo, yo sí le solté la mano. A mí me pasa algo con el abuso que para mí es imperdonable”.

Y agregó: “Pido perdón porque mucha gente me dijo que soy una porquería. Al escuchar a Lucas Benvenuto, su historia, no quiero saber más nada con esa persona. ¿Soy mala amiga? Sí, soy mala amiga, en esto no lo puedo bancar”.