Bombazo en Gran Hermano: una participante reveló que salió con un campeón del mundo, ¿quién es?

“En toda mi infancia fuimos muy nómades por el trabajo de mi papá que era futbolista profesional. Escuela nueva, vida nueva, líder nueva”, empezó con su speach y dejó ante la duda de los espectadores la identidad de su progenitor, sin embargo, adelantó que su apellido es Gorostidi. “Me encanta subir fotos hot. Fui muy botinera, básicamente fue como salir con todo el plantel de Talleres y Belgrano al mismo tiempo”, sostuvo y deslizó que tuvo una relación con un jugador de la albiceleste.

“Lo que me molesta mucho es la injusticia. Soy una persona muy justiciera, no careteo nada. Lo que me molesta se los digo. Yo te voy a ir a la yugular y te lo digo”, se definió la “hermanita”. Luego de ello pasó al estudio y Santiago Del Moro le dio la bienvenida, pero acerca de su comentario acerca del romance que vivió con un integrante de la selección argentina de fútbol no dijo nada... algo que de seguro quedará para la continuidad del programa y se descubrirá con el paso de los días.

Ahora habrá que ver si a medida que avance el programa, la polémica doctora se anima a revelar quién es el jugador de la Scaloneta que conquistó.